Gobierno se abre a retirar reforma de seguridad para presentar nueva iniciativa con parte de la oposición

El Gobierno se abrió a la opción de retirar la polémica reforma constitucional de seguridad, la cual formaba parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), y así presentar un nuevo documento redactado entre el oficialismo y parte de la oposición

El anuncio fue realizado por el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (PPD), quien indicó que en este texto podrán “tanto Gobierno como oposición hacer valer cuáles son los temas centrales que pueden ayudar en materia de seguridad pública”.

“Valoramos que el Gobierno hoy día esté dispuesto a retirar el proyecto de reforma constitucional en la medida en que exista un texto alternativo que pueda recoger los distintos problemas que se han planteado y que pretendía solucionar la reforma del Gobierno”, aseveró.

En esa misma línea, indicó que “vamos a seguir conversando con el Ejecutivo para ver si tenemos un punto de acuerdo y destrabar de una vez por todas la reforma constitucional“.

Tras retirar la reforma de seguridad, y en caso de que exista un consenso, la nueva iniciativa se presentaría en los próximos días.

Por su parte el senador Álvaro Squella (REP) destacó que “el Gobierno ha dicho que si es necesario para avanzar en las reformas constitucionales, no tiene problema en bajar su propuesta con el propósito de que ingrese una nueva a la luz de lo que estuvimos trabajando junto al senador Longton y pusimos a disposición del resto de los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado”.

“Seguramente va a ser suscrita también por otros senadores en la medida que vayamos incorporándole materiales adicionales que ellos consideren apropiados en el contexto de la idea matriz y eso a su vez tramitarlo de la mano con la reforma constitucional que ya presentó la senadora Vodanovic”, agregó.