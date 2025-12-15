España en guerra contra Airbnb: por qué aplicó multa de 75 millones de dólares

El monto es la segunda mayor cifra en penalizaciones en la historia del país impuesta por una autoridad del Ministerio de Consumo.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España estableció imponer una multa superior a los 75 millones de dólares a la plataforma Airbnb por anunciar viviendas destinadas al uso turístico sin la licencia correspondiente, además de otras infracciones detectadas en su operativa tras una investigación.

Se trata de la segunda mayor multa impuesta por las autoridades españolas en materia de consumo, solo por detrás de los 127 millones de dólares con los que fue sancionada Ryanair por el cobro ilegal del recargo del equipaje de mano.

Desde el Ejecutivo destacaron que el castigo busca marcar un precedente en el control del mercado del alquiler turístico y el cumplimiento de la normativa vigente.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, explicó que la sanción es una “demostración de que cuando los poderes públicos actúan con determinación ningún actor económico puede eludir sus obligaciones“. Asimismo, recordó que la “tarea de control y sanción frente a las prácticas abusivas en el ámbito de la vivienda” es “una prioridad absoluta de este Ministerio en esta legislatura”.

Además del castigo económico, la resolución obliga a Airbnb a corregir los incumplimientos detectados, retirar más de 65.000 anuncios que vulneran la normativa y hacer pública la multa impuesta.

Entre las prácticas sancionadas figuran la publicación de alojamientos turísticos sin licencia, la inclusión de números de registro incorrectos y diversas formas de publicidad engañosa, como la difusión de información no veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.

La explicación de las autoridades en España por la multa a Airbnb

Según detalló el Ministerio, el monto de la multa equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma durante el período en que los anuncios permanecieron activos pese al apercibimiento oficial.

La actuación contra Airbnb se enmarca en una ofensiva más amplia contra prácticas abusivas en el mercado del alquiler. En ese contexto, Consumo mantiene abiertos expedientes sancionadores contra varias agencias inmobiliarias. Recientemente, impuso una multa de 4,2 millones de dólares a la empresa Alquiler Seguro por cobrar comisiones ilegales a los inquilinos y obligarlos a contratar servicios no solicitados, según informó la asociación de consumidores Facua.