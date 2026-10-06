La mujer permanece hospitalizada luego de que las autoridades de Tennessee no lograran completar su ejecución la semana pasada.

Christa Pike, reclusa condenada a muerte en Tennessee, permanece hospitalizada y se encuentra consciente y hablando tras sobrevivir a un fallido intento de ejecución, según informaron sus abogados este martes. La mujer fue trasladada a un recinto asistencial luego del procedimiento realizado la semana pasada.

A través de un comunicado, sus representantes legales señalaron que Pike ha mostrado signos de recuperación pese a las graves lesiones que sufrió durante el intento de ejecución.

Tras sobrevivir a dos dosis del fármaco letal: Christa Pike está consciente y hablando en un hospital

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, hablando y sigue recibiendo atención médica crítica. A pesar de los graves daños que sufrió en los brazos, sigue esposada y encadenada a la cama. Su recuperación es médicamente sin precedentes. Su pronóstico sigue siendo incierto pero, como mínimo, esperamos una recuperación a largo plazo“, indicaron.

Los abogados también expresaron su agradecimiento a los equipos que participaron en la emergencia y destacaron la atención recibida en el hospital. “que trataron a Christa como a un ser humano y le han proporcionado una atención excepcional”, señalaron en referencia a los primeros intervinientes y al personal médico.

El pronunciamiento constituye la primera actualización pública sobre el estado de Pike desde que una ambulancia la retiró de una prisión de Nashville el miércoles pasado. Hasta ahora, sus abogados habían entregado pocos detalles sobre su evolución médica después del fallido procedimiento.

Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital, administradas mientras las autoridades de Tennessee intentaban ejecutar la sentencia de muerte. Su estado continúa siendo delicado y, de acuerdo con sus representantes, el pronóstico médico permanece incierto.