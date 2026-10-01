Las “últimas palabras” de la mujer condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales

Christa Pike, de 50 años, debía ser ejecutada tras la sentencia que se le impuso en 1996 por el asesinato de una compañera de estudios.

FACEBOOK.

Internada en un recinto asistencial permanece Christa Pike, la primera mujer en 200 años que recibió la pena de muerte en Tennessee, Estados Unidos, tras sobrevivir a dos inyecciones letales en la cárcel en que se encontraba detenida desde hace tres décadas.

La fallida ejecución de Pike, de 50 años de edad, se realizó la noche de este miércoles 30 de septiembre, luego de que la Corte Suprema de ese país autorizó proceder con la ejecución, luego de revertir la suspensión temporal decretada por un tribunal de apelaciones.

De acuerdo con lo establecido en la sentencia original, debía ser ejecutada por inyección por el asesinato en 1995 de su compañera de estudios, Colleen Slemmer.

Qué dijo la mujer antes de sobrevivir a las dos inyecciones letales

Luego de que el procedimiento quedó sin completar tras sobrevivir a las dos inyecciones letales, quedó en incertidumbre el futuro de la condena a muerte que le fue impuesta a la mujer en 1996.

Según reportaron medios estadounidenses, después de las dosis Pike permaneció consciente y, según testigos, seguía roncando, se quejaba de dolor, lloraba y movía las piernas bruscamente.

Un testigo de la fallida ejecución reveló las últimas palabras de Christa: “Por lo general, pasan entre 10 y 15 minutos antes de que todo comience“, comenzó su relato.

“Se oían pequeños llantos, gemidos, pero cuando por fin se abrieron las cortinas, pronunció sus últimas palabras. Se centró en sí misma, habló de sus detractores o de la gente a la que no le agrada y mencionó que ansiaba ser libre“, reveló a continuación.

Luego de este caso, el segundo con similares características en lo que va del año, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, canceló la única ejecución que quedaba programada en el Estado en 2026 y ordenó una revisión externa de los procedimientos empleados en el proceso.