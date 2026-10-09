VIDEO – Las razones de Delcy Rodríguez para seguir la tradición de Maduro y adelantar la Navidad

La jefa de Estado en funciones prosiguió con la denominada “Navidad temprana” que el sucesor de Hugo Chávez instauró por primera vez en 2013.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decidió seguir la tradición instaurada por el depuesto mandatario Nicolás Maduro y anunció el adelanto de la Navidad en ese país.

De esta forma, la jefa de Estado en funciones prosiguió con la denominada “Navidad temprana” que el sucesor de Hugo Chávez instauró por primera vez en 2013.

Sin embargo, Delcy Rodríguez cambió la fecha en la que se dará inicio a la festividad navideña, ya que Maduro instauró el inicio de la celebración el 1 de octubre los años 2024 y 2025, mientras que la actual presidenta encargada la estableció para el próximo 1 de noviembre.

Por qué Delcy Rodríguez adelantó la Navidad

La mandataria en funciones se refirió al tema durante su asistencia a la 82ª asamblea anual de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras).

“Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad“, manifestó Delcy Rodríguez ante una concurrida asistencia.

Al argumentar los motivos para hacerlo, dijo que se debe a que “yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas“.

“En ese espíritu, con esta intención de lo que queremos para nuestra Venezuela, yo los invito a que sigamos garantizando esa Venezuela potencia a la cual nos dedicamos“, concluyó entre los aplausos de los asistentes.