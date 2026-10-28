Elecciones en Israel sin un ganador claro: las cuatro opciones que existen para formar gobierno

Una vez que termine el recuento oficial de votos, el presidente de Israel, Isaac Herzog, les encomendará a las coaliciones que inicien negociaciones para formar el nuevo gobierno.

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Pese a la remontada del Likud, la coalición de Benjamin Netanyahu no alcanzó el umbral de 61 votos para quedarse con la mayoría absoluta en el Congreso de Israel, algo que tampoco consiguió su rival, el centrista Gadi Eisenkot.

En este contexto de incertidumbre, los analistas expertos en la política interna israelí apuntan que lo único claro que dejaron los comicios con mayor participación desde 1999 es el sorpresivo crecimiento que mostraron los partidos árabes, que alcanzarían 17 escaños y podrían transformarse en el eje a través de cual se decida quién será el próximo primer ministro.

Una vez que termine el recuento oficial de los votos y se establezca a ciencia cierta cómo quedará conformado la Knéset, será el presidente de Israel, Isaac Herzog, el encargado de encomendarle a las coaliciones que inicien negociaciones con el propósito de formar un nuevo gobierno.

Los escenarios que enfrenta Israel para formar gobierno

De acuerdo con lo expuesto por los analistas, ante la ausencia de una mayoría clara, son cuatro los escenarios que enfrenta Israel para conformar su próximo gobierno.

El primero se refiere a la capacidad de Netanyahu de convencer a Eisenkot de que se unan para implementar un gobierno de unidad nacional en medio de la pausa en la guerra con Irán.

Para ello, sin embargo, el actual primer ministro tendría que dejar de lado a los partidos de extrema derecha que lo han acompañado en el último tiempo, aunque otros analistas indican que la búsqueda de la unidad nacional podría gestionarse a través de la reactivación del conflicto con Teherán.

Una segunda opción es que Netanyahu negocie directamente con el ala de derecha de la coalición que encabeza Eisenkot y los convenza de que abandonen a su rival y se le unan para formar gobierno, aunque para ello tendría que ceder en varios temas que forman parte del programa de gobierno de esos partidos, como el extender el servicio militar obligatorio a los ultraortodoxos, cuyos partidos ya forman parte del actual gobierno.

Las dos opciones que no incluyen a Netanyahu

La tercera alternativa consiste en que sea el propio Gadi Eisenkot el que lidere una coalición que incluya a los partidos árabes, lo que representará un cambio radical respecto de lo ocurrido históricamente en ese país.

Pese a que el opositor a Netanyahu lo descartó antes de los comicios, en la actualidad parece ser su única opción para asumir como primer ministro.

La última posibilidad que aparece en el escenario actual es que, más allá del encargo que les planteará el presidente Herzog, las coaliciones no logren llegar a un acuerdo.

Su aquello ocurre, el resultado será el llamado a nuevas elecciones legislativas, tal como ocurrió cinco veces entre 2019 y 2022.

Según los analistas, esta situación beneficiaría a Netanyahu, ya que mantendría su cargo hasta que se realicen los nuevos comicios y, porque de acuerdo con los analistas, también podría movilizar a más votantes de derecha a entregarle su apoyo ante la incertidumbre de alcanzar acuerdos con la oposición.