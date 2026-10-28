Corte Suprema sentencia al juez Daniel Urrutia y lo expulsa del Poder Judicial

Junto al magistrado también fueron expulsados otros dos jueces por viajar al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.

Con mayoría absoluta, la Corte Suprema acordó remover al juez Daniel Urrutia del Poder Judicial por viajar al extranjero mientras se encontraba bajo licencias médicas psiquiátricas.

Junto al magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía, según se conoció, también fueron expulsados otros dos jueces.

La noticia fue informada tanto por La Tercera como por BioBioChile, pero hasta el momento aún no ha sido comunicada de manera oficial por el máximo tribunal. En tanto, a la espera de que sea notificado una vez que se redacte el fallo, quedará suspendido.

La decisión de la Corte Suprema ocurre luego de que se conociera que Daniel Urrutia viajó en dos oportunidades al extranjero tras haber presentado licencias médicas.

El primero de ellos fue en 2020 a Costa Rica, mientras que el segundo ocurrió en 2022 y fue con destino a Ecuador.

Si bien en primera instancia la Corte de Apelaciones lo había liberado de cualquier sanción disciplinaria, el máximo tribunal decidió abrir un cuaderno de remoción para evaluar su permanencia en el Poder Judicial.

Esto ocurre, además, luego de que el propio Urrutia solicitara anular la votación del pasado 19 de octubre. En esa oportunidad acusó irregularidades en el proceso y presuntas filtraciones de infromación reservada.