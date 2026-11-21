El nuevo director ejecutivo de la fundación advierte que, pese a los avances en la reducción de la pobreza, hay un grupo que sigue quedando fuera de las políticas públicas. En esta entrevista con EL DÍNAMO, aborda la pobreza severa, la situación de calle y las alertas que levantan sobre el Presupuesto 2027.

Mario Pavón (44) lleva dos meses a cargo del Hogar de Cristo. La obra cumbre del padre Alberto Hurtado no le era desconocida, pues 15 años de su vida los dedicó al Fondo Esperanza, una filial de la fundación que otorga microcréditos a emprendedores vulnerables.

Casi la mitad de las personas que acceden al Fondo Esperanza suelen estar por debajo del umbral de la pobreza. Pero a quienes el Hogar de Cristo atienden, enfrentan un panorama aún más crítico. “Hay participantes que, si no fuera por el Hogar, no estarían en condiciones de vivir, aunque suene crudo. Y no se trata solamente de la situación de calle. También hay personas con discapacidad mental y múltiples carencias”, advierte el director ejecutivo de la fundación en conversación con EL DÍNAMO.

“Los más pobres entre los pobres han estado marginados toda su vida. Chile ha hecho un trabajo extraordinario en los últimos 35 años en la disminución de la pobreza por ingresos. Pero hay un grupo que siempre ha estado ahí: es más vulnerable, invisible y difícil de atender. Hace poco me contaron el caso de una persona en situación de calle que había ingresado a un hospital por ley de urgencia. Dos semanas después volvió para hacerse las curaciones y no la atendieron porque no tenía carnet de identidad. Ese es el nivel de precariedad”, relata.

¿Cómo abordar esta pobreza severa, aquella que no solo implica la falta de ingresos y un techo? En Chile, según la última encuesta Casen, la viven —o sobreviven, a juicio de Pavón— 1,1 millón de habitantes. Para Mario Pavón el camino no es único, ni solitario.

“Si la persona está postrada en su casa activamos a la comunidad: los vecinos se ocupan de sus necesidades cotidianas y el Hogar de Cristo visita a la persona dos días a la semana. Otro ejemplo es el programa Vivienda Primero. Antes se le pedía que buscara trabajo, recompusiera sus relaciones y dejara sus adicciones para después postular a un subsidio de arriendo. Pero ¿cómo va a recomponer el vínculo con su hijo si no tiene dónde recibirlo? ¿Dónde se ducha para salir a buscar trabajo? Hoy las personas que participan en el programa están trabajando, reciben un subsidio del Estado y pagan una parte”, cuenta.

Mario Pavón, el nuevo director de la fundación. Foto: Hogar de Cristo.

— ¿Cómo trabajan con quienes se niegan a acudir a una residencia o están muy desprotegidos en la calle?

— No podemos obligar a una persona a trasladarse a una residencia si no quiere. En la medida de lo posible, llevamos los servicios hasta donde está y acompañamos a sus cuidadores. Les mostramos alternativas, pero respetamos su voluntad.

Tenemos un proyecto para personas que viven en una autopista en Santiago. Muchas veces llegan allí porque han sido maltratadas o miradas en menos. La principal causa de muerte de las personas en situación de calle son los atropellos. Después de dos o tres meses de trabajo con los equipos, logramos que una persona quisiera salir de la calle. Como no teníamos capacidad en nuestros establecimientos, la derivamos, en alianza con otra organización, a un programa de vivienda. Hoy esa persona está viviendo en una casa. No se trata de trasladarla por la fuerza: hay que trabajar para que quiera dar ese paso.

— ¿Qué aspectos del debate presupuestario les preocupan como Hogar de Cristo?

— A nivel general, el presupuesto parecía mantenerse. Pero los promedios engañan y hay que mirar los detalles. Una preocupación son los subsidios para las escuelas de reingreso. Fundación Súmate, del Hogar de Cristo, tiene tres escuelas para jóvenes de educación media que llevan dos años fuera del sistema escolar y quieren terminar cuarto medio.

Estas escuelas reciben una subvención de un poco menos de la mitad de la que recibe una escuela regular, pese a que sus estudiantes necesitan un apoyo extraordinario: terapeutas ocupacionales, psicólogos y trabajo con sus familias. Hay un proyecto de ley para aumentar esa subvención que lleva tiempo en trámite. Es importante avanzar: sin ese apoyo, la probabilidad de que esos jóvenes no logren insertarse en la sociedad es alta.

También nos preocupa que, aunque aumentan los recursos para Vivienda Primero, disminuyen los montos de los subsidios de arriendo. El presupuesto de vivienda sube, pero se destinan recursos a subsidios e incentivos para comprar. El problema es que las personas más pobres no pueden comprar; solo pueden arrendar. Por eso hay que mirar qué pasa con los subsidios que les permiten acceder a una vivienda.

— ¿Qué deuda mantiene el Estado y la sociedad con las personas en situación de pobreza y de calle?

— En Chile hay 21 mil personas catastradas en situación de calle, pero se estima que son más del doble, cerca de 50 mil. Tenemos personas que ni siquiera están registradas. Creo que tenemos recursos para que no haya personas viviendo en la calle. Es una responsabilidad compartida: del Estado, de la política pública, de la sociedad en general y también de la sociedad civil. Nadie está en la calle porque quiere. Cuando uno conoce las historias, entiende que no es una decisión voluntaria.

— Al terminar tu período, ¿con qué resultado te gustaría que se asociara tu gestión en el Hogar de Cristo?

— Lo primero es que el Hogar esté por delante de cualquier personalidad. La obra del Hogar de Cristo es lo fundamental. Un desafío importante es la sostenibilidad. Ser una organización sin fines de lucro no significa tener fines de pérdida. Para cumplir nuestra promesa de valor a la sociedad tenemos que ser sostenibles financieramente, tanto a través de las donaciones como influyendo en las políticas públicas.

Sería extraordinario que las escuelas de reingreso fueran financiadas al 100% por el Estado y que el Hogar no tuviera que financiar más de la mitad de su costo, como ocurre hoy. También debemos visibilizar la pobreza que sigue existiendo e innovar en nuestros modelos de intervención.

La idea es medir si los programas funcionan, adaptarnos y dejar capacidades instaladas en los territorios, para que no sea el Hogar de Cristo el que tenga que resolver los problemas a largo plazo. Que las propias comunidades puedan hacerlo.