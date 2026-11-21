En tanto, el senador también aseguró que se comunicó ese mismo día con Ximena Órdenes, por lo que habría estado al tanto de los hechos.

El senador Juan Luis Castro finalmente alzó la voz tras ser acusado de ser el responsable del retiro de los permisos constitucionales de sus pares, Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (IND-PPD), y responsabilizó directamente a Paulina Vodanovic.

El problema vino cuando esta última aseguró que nunca estuvo al tanto y que ella no había accedido a nada, asegurando que su firma tendría que haber sido falsificada.

En conversación con La Tercera, Castro explicó que “los permisos constitucionales son una figura que se considera cuando un parlamentario viaja por más de 30 días al exterior, para el efecto de los quórums del Congreso (…). En la reunión de comités se establece el orden de las partidas, que era el tradicional. Al momento en que se inicia la sala, el martes, se produce un cambio del orden de votación”:

“Estaba a mi lado Paulina Vodanovic, quien me dice que acaban de alterar el orden de votación y se va a empezar por el último. Que se tiene que votar el endeudamiento fiscal y que hay problemas de quórum suficientes, qué sé yo. Entonces (Paulina) me dijo que habló con el coordinador administrativo de la bancada, Javier Sánchez, para que vea esto y tendríamos que revocar los permisos de los que están afuera”, añadió

Tras lo que le había dicho Vodanovic, Castro reconoció que “me quedé un poquito sorprendido de la situación que se estaba produciendo, es decir, la mesa avanzaba en la votación. Y me dirijo al comité socialista y le señalo al coordinador si era efectivo que Paulina Vodanovic le había dicho esto. Me dijo que sí, que lo estaba revisando. Le digo bueno, procede a tramitar entonces, bajo las reglas del juego que son, obviamente, la consulta respectiva a los propios interesados”.

Por otro lado, el senador aseguró que ese mismo día se comunicó personalmente con Órdenes. “Me dijo que podría ser algo más que un malentendido, mandó saludos, puso un corazón en el mensaje. Quedamos tranquilos, porque esto es un tema del orden administrativo”.