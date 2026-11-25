Junto a Manuel Pereira también fueron aprehendidos otras diez personas, quienes serían funcionarios y exfuncionarios municipales.

Una investigación por delitos de corrupción ocurridos entre 2016 y 2021 en la Municipalidad de Coquimbo motivó un operativo la noche de este martes que terminó con once personas detenidas, entre ellas el exalcalde, Marcelo Pereira.

El resto de los detenidos, según informó el actual jefe comunal, Ali Manouchehri, serían funcionarios y exfuncionarios municipales. Entre ellos está, además, Pedro Barraza, vocalista de Los Viking’s 5.

Los cinco delitos que indaga la Fiscalía son fraude al fisco, asociación criminal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible. Todo esto por pagos por servicios que no se habrían prestado, contratos simultáneos y horas extra sin respaldo.

Las detenciones se llevaron a cabo en un operativo que fue encabezado por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI en distintas comunas del país Coquimbo, La Serena, Ñuñoa y La Florida. Las órdenes fueron autorizadas por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, a solicitud de la Fiscalía.

A través de su cuenta en X, Manouchehri celebró la detención de los imputados, incluyendo al exalcalde de Coquimbo. “En 2021 me querellé contra el exalcalde Marcelo Pereira, cuya gestión dejó al municipio con un déficit de $42 mil millones. Tuvimos que levantar nuestra comuna”, aseveró.

“Hoy hay 11 detenidos, incluido el ex alcalde. Exijo la máxima sanción a quienes resulten responsables. Seguiremos defendiendo a la gente y construyendo un nuevo Coquimbo”, destacó.