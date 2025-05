Crisis en TVN: respuesta a Anita Holuigue

Esta semana se publicó un comunicado de Anita Holuigue, ex presidenta del directorio de TVN, el cual estimo un deber responder. Respeto a Anita Holuigue y valoro el trabajo que hicimos como directorio, bajo su presidencia, desde el año 2020 hasta abril del 2022. En ese período, Gonzalo Cordero, Pilar Vergara, Pauline Kantor, Adriana Delpiano, Rodrigo Cid y yo, éramos integrantes del directorio, y lo hemos seguido siendo hasta el año 2024. Entonces es, básicamente, el mismo directorio de los años 2020-2021 el que sigue cumpliendo su labor desde el año 2022 al 2024. Por ello, me sorprenden las declaraciones de Holuigue pues intenta responsabilizar al mismo directorio que trabajó lealmente con ella para enfrentar la grave crisis que afectaba a TVN el año 2020, con una pérdida acumulada de alrededor de 77 mil millones.

Me sorprende Anita Holuigue, también, porque sabe perfectamente que las remuneraciones del equipo ejecutivo, por mutuo acuerdo, fueron rebajadas temporalmente el año 2020, situación que continuó el año 2021; rebaja a la que, por acuerdo del directorio, presidido por Holuigue, se le puso término en marzo del 2022. También me sorprenden las declaraciones de Anita porque ella sabe que los efectos del incremento del IPC los años 2021 (6,4%) y 2022 (11,4%) fueron muy altos, impactando de manera permanente los costos de venta y las remuneraciones y otros beneficios de los (as) trabajadores (as), y que el IPC acumulado entre enero del año 2022 y diciembre del año 2024 fue de 21,1%. Entonces, una parte significativa de los incrementos de costos de ventas y gastos de administración, incluyendo las remuneraciones de trabajadores (as) se explican por el alto incremento del IPC en este período. A modo de ejemplo, si aplicamos a los Gastos de Administración de TVN del año 2020, el IPC acumulado entre enero del año 2021 a diciembre del 2024 que asciende a 30,4%, se llega a la cifra de $10.239.855. 000, cifra casi igual a la efectivamente verificada por este concepto el año 2024 según FECU. En materia de costo de equipo Ejecutivo, junto al reajuste por IPC acumulado, se agrega el costo de la Gerencia de Personas, área que fue eliminada en la crisis del 2019-2020 pero que es indispensable para una empresa de este tipo.

Por otra parte, A. Holuigue sabe, pero omite, que los recursos otorgados por el Estado para TDT se constituyeron en Activos casi en un 100% los años 2020 y 2021, incluso generando parte de esos recursos significativos ingresos financieros para TVN; pero, a partir del año 2022, obligadamente, se produce una fuerte depreciación de esos activos, afectando muy especialmente los Estados de Resultados de la empresa TVN los años 2023 ($1.801.636.000) y 2024 ($1.933.861.000); y los aportes de capital usados para cumplir la Ley dejaron de generar ingresos financieros. Igualmente, sabe que el crédito con aval del Estado otorgado a TVN para consolidar la deuda histórica y mejorar las condiciones de pago, ha generado un alto costo financiero para TVN. Y, por cierto, sabe que técnicamente los recursos aportados como capital por el Estado para NTV deben ser registrados contablemente como pérdidas; a sabiendas de este impacto contable negativo, junto con Anita tomamos la decisión como directorio de crear la señal NTV y cumplir así la ley. Por cierto, Anita también sabe que el Archivo de TVN, teniendo un valor histórico y patrimonial extraordinario, no genera ingresos y debe ser financiado por TVN; igualmente sabe que los ingresos por publicidad en los centros regionales no permiten su financiamiento propio.

Por cierto, me sorprende A. Holuigue porque ella sabe de empresas y exigencias contables y tributarias. En virtud de esas normas, en junio del año 2023 debimos congelar los activos por Impuestos Diferidos, generando con ello otro impacto negativo de 1.864 millones de pesos el año 2024 (FECU 2024). Asimismo, ella sabe que los años 2020 y 2021, en el contexto de pandemia y mayores recursos pagados para publicidad, TVN, al igual que otros medios televisivos, tuvo mayores ingresos por concepto de publicidad y, al mismo tiempo, redujimos nuestros gastos por la vía de despedir a más de 200 trabajadores, pagando parte de esas indemnizaciones con recursos del crédito con aval del estado, y mantuvimos nuestra pantalla con programas envasados, de bajos costos; esta pantalla con bajos costos por programas envasados debimos mantenerla el año 2021 por razones económicas y restricciones de pandemia. Entonces, recibimos más dinero porque el encendido de televisores subió en Chile y el mundo y las empresas destinaron más dinero a publicidad en televisión. Nos fue bien porque teníamos menos trabajadores y nuestra pantalla estaba “fría”, salvo nuestro matinal y nuestros noticieros. Adicionalmente, el año 2020, parte de los recursos de capital aportados por el Estado fueron otorgados para mejorar nuestras capacidades profesionales, técnicas y competitivas desde el punto de vista programático. Así llegamos al año 2022, y con Holuigue presidiendo decidimos mejorar nuestra programación con el programa Talento Rojo, el cual no tuvo los resultados esperados, lo cual es más común de lo pensado en televisión. En estos últimos años, el canal 24H es el medio de noticias más visto en TV por cable, NTV ha sido distinguido a nivel nacional e internacional por su excelencia, programas como “Ahora Caigo” y “Mi Nombre Es” han tenido altos niveles de audiencia, se ha incrementado el nivel de audiencia de nuestros noticiarios y los fines de semana el programa Chile Conectado está cumpliendo fielmente nuestra misión pública, hemos creado nuevos programas de contenido regional, entre ellos Estado Regional, y hemos avanzado fuertemente en el ámbito digital.

Termino. Valoro y reconozco el trabajo que hicimos con A. Holuigue; sin embargo, no comprendo que la necesidad personal de relevar lo realizado nuble a tal punto la razón para omitir la multiplicidad de factores estructurales y de contexto de la industria televisiva que impactan en TVN desde hace más de una década. No se trata de un mero tema de gestión y Anita lo sabe. La declaración conjunta de quienes integramos el directorio de TVN ante el Senado en el marco de la cuenta anual, es una invitación honesta y responsable para pensar en conjunto como sociedad los modelos o el modelo de televisión pública en Chile, garantizando su autonomía política y su trabajo profesional, objetivo y riguroso.