En el país donde vive el ministro Cordero, el fiscal nacional, en agosto de este año, reconoció que “este país cambió, que ya no estamos en la misma situación. Sabemos que las calles no son las mismas que teníamos antes, sabemos que la noche no es la misma que teníamos antes”.

En el país donde vive el ministro Cordero, en 2022, la ministra del Interior y su comitiva fue recibida a balazos cuando intentó entrar a un predio en la Región de La Araucanía.

En el país donde vive el ministro Cordero, en 2024, agentes extranjeros y con motivaciones políticas secuestraron y asesinaron a un ex uniformado venezolano.

En el país donde vive el ministro Cordero, en 2024, asesinaron a tres carabineros. Los emboscaron, les dispararon y los quemaron.

En el país donde vive el ministro Cordero, en 2024, hubo 868 secuestros. Diez años antes, en 2014, hubo 360.

En el país donde vive el ministro Cordero, en 2023, hubo 153 víctimas de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas para explotación sexual. En 2024, subieron a 216.

En el país donde vive el ministro Cordero, en 2024, 1.207 personas fueron asesinadas. Más de tres al día. Veintitrés a la semana. Casi 100 al mes.

En el país donde vive el ministro Cordero, en 2015, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes era de 3,0, en 2025 es de 6,0.

En el país donde vive el ministro Cordero, en agosto de este año, asesinaron con armamento de grueso calibre a un trabajador forestal desarmado.

En el país donde vive el ministro Cordero, los niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidios aumentaron de 66, en 2023, a 76, en 2024. Sí, más de seis menores de edad asesinados al mes.

En el país donde vive el ministro Cordero, liberaron de la cárcel a un acusado de asesinar por encargo a un comerciante en plena vía pública y a la luz del día.

En el país donde vive el ministro Cordero, en 2024, hubo 42 víctimas de femicidio.

En el país donde vive el ministro Cordero, en 2023, 8,2% de los hogares fue victimizado por delitos violentos. En 2024, subió a 8,5%.

En el país donde vive el ministro Cordero, en 2024, 87,7% (9 de cada 10) de las personas percibió un aumento de la delincuencia.

En el país donde vive el ministro Cordero, en 2024, el 65% de las personas evitó caminar por ciertas áreas o lugares y el 64,3% dejó de salir de noche por temor a ser víctima de delitos.

En el país donde vive el ministro Cordero, en 2025, la carta presidencial oficialista (su candidata) critica el trabajo del Gobierno en la lucha contra la delincuencia y en su comando se esfuerzan por tratar de convencernos de que ella no es la candidata de la continuidad.

