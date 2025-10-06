Compartir conocimiento, cultura y creación: el verdadero rol de la universidad pública

Lo que hacemos no es únicamente formar profesionales en las aulas, sino generar un diálogo permanente con la ciudadanía, inspirar vocaciones tempranas en niñas, niños y jóvenes, y ofrecer espacios para que la sociedad pueda comprender, valorar y apropiarse del conocimiento que se produce en nuestras aulas y laboratorios.

La Universidad de Santiago de Chile ha recorrido un camino extraordinario a lo largo de sus 176 años de existencia. Su historia está profundamente entrelazada con el desarrollo industrial, social y cultural del país. Desde sus orígenes, nuestra institución ha asumido la misión de formar profesionales competentes, protagonistas de la cultura y las artes, comprometidos con la transformación de su entorno, capaces de aportar a un Chile más justo, innovador y sostenible. Esta vocación de servicio e impacto público se ha mantenido como un sello distintivo que nos enorgullece y que, al mismo tiempo, nos compromete a seguir abriendo nuevos espacios de encuentro y colaboración con la sociedad.

En este marco, la conmemoración del Día de la Ciencia, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación, el próximo 2 de octubre, es una oportunidad privilegiada para destacar cómo la el plantel se pone al servicio del país desde sus múltiples áreas del saber. No es casualidad que luego de cumplirse 40 años de nuestro Planetario en marzo, ahora sea precisamente nuestra Facultad de Ciencia la que, en esta fecha, celebre sus 50 años de historia con el gran Festival de Ciencia 2025, evento que reunirá a investigadores, estudiantes, familias y comunidades, en un esfuerzo conjunto por acercar toda la Universidad a la ciudadanía. Como Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, somos parte activa de este evento, porque divulgar el conocimiento es, en esencia, tender puentes entre la universidad y la sociedad.

Del mismo modo, nos llena de entusiasmo respaldar la III Jornada de Neurociencias e Inteligencia Artificial, lideradas por nuestras facultades de Ciencias Médicas, Ingeniería y Química y Biología. Esta actividad, que congregará a especialistas nacionales e internacionales, es un ejemplo de cómo la investigación más avanzada se convierte en una instancia de diálogo abierto, capaz de nutrir tanto a la comunidad académica como al público general. Neurociencia e inteligencia artificial son áreas de vanguardia que, al complementarse, nos invitan a reflexionar sobre el presente y futuro de la humanidad, y el rol de las universidades en liderar estos debates.

Estas iniciativas, aunque diversas en su enfoque, comparten una misma esencia: el compromiso de la Universidad de Santiago de Chile con la vinculación con el medio. Lo que hacemos no es únicamente formar profesionales en las aulas, sino generar un diálogo permanente con la ciudadanía, inspirar vocaciones tempranas en niñas, niños y jóvenes, y ofrecer espacios para que la sociedad pueda comprender, valorar y apropiarse del conocimiento que se produce en nuestras aulas y laboratorios.

Hablar de ciencia, de innovación y de cultura es hablar de ciudadanía activa, de un país que se reconoce a sí mismo en su diversidad y que se proyecta hacia el futuro con responsabilidad. En este sentido, cada festival, cada jornada y cada encuentro son oportunidades de aprendizaje mutuo: la universidad entrega sus avances, pero al mismo tiempo conoce, escucha y se enriquece de los saberes de la comunidad. Esta reciprocidad es el núcleo mismo de lo que entendemos como vinculación con el medio.

El desafío es enorme, porque implica sostener una universidad abierta, dialogante y en constante renovación. Pero también es un desafío inspirador, porque nos recuerda que nuestro quehacer académico y científico no tendría sentido sin ese contacto vital con la sociedad. Así, reafirmamos nuestro compromiso de que cada proyecto, cada investigación y cada iniciativa de extensión tenga como horizonte el bien común y la transformación social.

Por eso, cuando celebramos los 40 años de Planetario, nos comprometemos con en el Festival de Ciencia y la Jornada de Neurociencias e Inteligencia Artificial, no hacemos otra cosa que honrar nuestra propia misión: formar, investigar y vincularnos con el medio para construir un país más consciente, más equitativo y más preparado para los desafíos de este tiempo.

Porque, al final del día, todo lo que hacemos es, y seguirá siendo, vinculación con el medio. Ese es nuestro compromiso y también nuestro orgullo.