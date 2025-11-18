La elección del domingo despejó algunas incertidumbres e instaló otras. Tenemos claro, por ejemplo, que el SERVEL funciona, que Kast y Jara pasaron a segunda vuelta, y que habiendo cámaras de TV, ni Parisi ni Boric pueden separarse de sus hijos. No tenemos claro, en cambio, cómo funcionan las encuestas. Tampoco tenemos claro quién es comunista en Chile ni qué significa serlo. Es conceptualmente confuso que, siendo comunista, Jeanette Jara pida el voto a los huérfanos de candidatos que decididamente defienden la libertad económica y el orden institucional vigente.

Como a muchos, ni su simpatía ni el hecho de representar a una coalición me alcanzan para resolver el dilema de Jara. A falta de respuestas, me limito a proponer preguntas. Sugiero pensemos fuera de la caja superando etiquetas odiosas, de esas que tildan de comunista a una persona solo por militar en el PC, ¿se entiende? Preguntémonos en cambio, qué respondería Jeanette frente preguntas como las que siguen.

Por ejemplo, “si en diciembre triunfa JAK, Jeanette, ¿usted celebrará el juego democrático o denunciará la acción de los poderes fácticos, las fuerzas reaccionarias, la derecha económica, o las voces del capital?” Segundo, “¿entiende usted Jeanette que el derecho es a la vez fuente y límite del poder del Estado, o no tanto así? En caso afirmativo, por favor mencione al menos tres límites al poder estatal que consideraría legítimos, aun si ellos fueran lo único que impide a su gobierno concretar la transformación definitiva de la sociedad capitalista.” Tercero, “¿Condena Usted el uso de la fuerza, las funas, las presiones callejeras y las escuadras de autodefensa populares, aun si ellas defienden causas que considera justas?”

“Cuarto candidata, ¿tolera Usted la existencia de medios de comunicación críticos, o sólo los acepta cuando la entrevistan con cariño”? ¿Crearía usted una comisión de verdad científica para perseguir noticias falsas?¿Promovería usted una reforma al sistema universitario que diera al Estado el control de la admisión limitando la autonomía de los proyectos educativos? Y qué hay de los demás órganos del Estado, ¿acepta que tribunales, organismos contralores y electorales, y bancos centrales, hagan su trabajo, sin que Usted o su partido los califiquen, orienten, o deslegitimen si ellos critican o limitan su gestión?”

Quinto, “¿le parece razonable o justo que exista propiedad privada o depende eso del tamaño de la propiedad de la que estamos hablando? Es decir, emprendedores sí pero empresarios no porque es algo muy diferente y los segundos además, “pagan mal”. ¿Considera legítimo que exista un sector privado autónomo aunque esa libertad suponga desigualdad? Y cuando nos habla de la bondad de la cooperación público privada, ¿se refiere a un sector privado autónomo o solo a los privados que actúan como extensiones del Estado?”

“Finalmente Jeanette, más allá de Corea del Norte, Cuba y Venezuela, para no ser tan majaderos, ¿qué crítica concreta hace a experiencias donde se usó el comunismo para limitar libertades? Para responder a esta pregunta candidata, se agradece evite usar frases como “ese no era verdadero comunismo” o “en ese caso que Usted menciona, se trató de problemas de implementación”. Le agradeceremos también responder sin recurrir a la expresión “democracia diferente” ni proponiendo suspender o renunciar a su militancia. Como Usted misma ha subrayado, no queremos quedarnos en formalismos, sino conocer lo que Usted piensa de verdad.”