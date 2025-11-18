Panel Ciudadano UDD: Kast vencería a Jara en segunda vuelta con más del 60% de los votos

La encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) lanzó su primera edición post elecciones del pasado 16 de noviembre, para enfocarse en lo que será la segunda vuelta del 14 de diciembre entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

En este escenario, según consignó el estudio, el candidato presidencial del Partido Republicano lograría quedarse con el triunfo con una victoria aplastante y superando el 60% de las preferencias, frente a un 39% de la abanderada oficialista ante la consulta “si la segunda vuelta presidencial fuera el próximo domingo, ¿por cuál candidatura votaría”.

Si a dicha pregunta se le incluye la opción Nulo/No sabe/No votaría, esta alcanzaría un 12% mientras que Kast llegaría al 54% mientras que Jara al 34%, según dio a conocer la encuesta Panel Ciudadano UDD, la cual se realizó entre las 21:30 horas del domingo 16 y las 12:00 horas del lunes 17 de noviembre de 2025 a un total de 1059 personas.

A la hora de realizar el cruce de votantes, la ex ministra alcanzaría un 43% de las preferencias del votante habitual, y lograría un 22% de apoyos de votantes que son obligados a votar. Por su parte, el candidato republicano se adjudicaría un 49% de votos del votante voluntario y un 62% de aquel que se vio obligado.