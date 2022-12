Hasta $18 millones en efectivo: ex funcionaria de Vitacura detalló cómo le entregaba dinero al ex alcalde Torrealba

23 de Diciembre de 2022

El ex jefe comunal enfrenta cargos por malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco, falsificación de documentos y lavado de activos.

Compartir

El ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba del Pedregal, está siendo investigado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco, falsificación de documentos y lavado de activos.

Todo se supo luego de que Domingo Prieto Urrejola, ex representante de Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes, corporaciones sin fines de lucro vinculadas a la municipalidad, pusiera en conocimiento a la actual alcaldesa Camila Merino de distintos fraudes cometidos durante su administración.

El 3 de septiembre del 2021, la jueza Francis Fell, alzó el secreto bancario de las cuentas de Torrealba, a quien le encontraron un monto de 2.300 millones de pesos, el cual se fue originando gracias a distintos depósitos en efectivo. De hecho, según fuentes policiales, en la casa que el ex jefe comunal tiene en el Lago Colico de la Región de la Araucanía fueron encontrados fajos de billetes ocultos entre las paredes.

Una de las presuntas fórmulas de la ex figura de Renovación Nacional (RN) era el manejo de altas sumas de efectivo para evitar dejar rastro. Una ex funcionaria del municipio de Vitacura relató en la causa cómo le entregaba dinero a Torrealba, quien se basaba en el poder de su cargo para evitar cualquier tipo de pregunta respecto al origen y destino de estos montos.

El método para obtener hasta $18 millones

“El mecanismo dejaba muy poco registro de las personas que intervenían. No tuve dudas sobre la regularidad de lo realizado hasta que, en enero de 2015, el alcalde me solicitó que retirara la suma de 18 millones de esos en efectivo y se los pasara directamente a él. La relación de poder que tenía sobre mí me impedía preguntarle el motivo y, por cierto, él no me daba explicación alguna, sólo me lo ordenaba”, relató Antonia Larraín en testimonios que publicó El Mercurio.

“Durante los primeros años no tuve mayores cuestionamientos respecto de lo que me fuera solicitado, ya que el alcalde fue muy convincente en cuanto a la regularidad de la situación… Personalmente me indicaba que debía realizar algunas transferencias a terceros, indicándome el nombre del titular, número de cuenta y monto, o bien que firmara un cheque mío, insistiéndome que no fuera cruzado, para que fuera cobrado por caja”, desclasificó la ex trabajadora vitacurana.

“Estos dineros los obtuve de mi cuenta bancaria, de los fondos mutuos que yo iba acumulando desde el año 2013, con ocasión de los fondos que me depositaban, relacionados con lo denominado por Raúl Torrealba como ‘caja de imprevistos’. Además del monto mensual, empecé a recibir depósitos de terceros, algunos de los cuales me eran solicitados que los sacara de mi cuenta por transferencia o cheque al día siguiente o en días próximos”, cerró.