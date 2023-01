La resistencia de Marta Herrera y de la jefa de la Unidad de DD.HH. a renunciar a la Fiscalía Nacional

17 de Enero de 2023

Las directoras son las únicas que no han dejado su cargo a disposición tras los ajustes implementados por el nuevo fiscal nacional Ángel Valencia.

El nuevo fiscal nacional Ángel Valencia solicitó la renuncia de los 17 directores que componen los llamados “puestos de confianza” del Ministerio Público, en una medida que ha encontrado la resistencia de dos jefas de reparticiones, quienes aún no han puesto sus cargos a disposición.

Se trata de la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica, Marta Herrera, y de la jefa de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, Ymay Ortiz.

De acuerdo a lo consignado por BioBioChile, Herrera no ha dejado su puesto asegurando que no ha sido notificada de la solicitud de renuncia. En el caso de Ortiz aún se desconocen las razones para no concretar la dimisión solicitada por Valencia.

El fiscal nacional había manifestado que prefería dar a conocer las renuncias de manera directa a los directores, sin abordar el tema ante la prensa.

“Tal como lo he manifestado previamente, en todos los procedimientos que tienen que ver con renuncias de los gerentes de edición y jefes de unidades especializadas, prefiero transmitirles directamente lo que resolvamos personalmente, y no hacerlo mediante los medios de prensa“, detalló.

La ex candidata a fiscal nacional que dejaría su cargo

La salida de Marta Herrera de la Fiscalía Nacional es una de las más llamativas, ya que la abogada fue candidata a liderar el Ministerio Público, siendo rechazada por el Senado.

Tras la derrota en la Cámara Alta, la todavía jefa de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica lanzó una acusación en contra del entonces candidato Ángel Valencia, quien asomaba como el favorito de varios senadores para ocupar el cargo.

En lo concreto, la abogada deslizó que el actual persecutor había tenido una comida con personeros de la UDI en medio del proceso de elección al cargo.

“Entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia, con gente vinculada entiendo que al mundo de la UDI. Entiendo, no sé detalles, insisto, que participó Andrés Chadwick, el exministro del Interior, estaba el señor Valencia, no sé de otras personas”, señaló Herrera en una entrevista a CNN Chile.

Valencia negó esa acusación y precisó que asistió a un acto de la Universidad San Sebastián (USS), casa de estudios en donde en ese momento se desempeñaba como profesor, y en la que Chadwick se desempeña como decano de la Facultad de Derecho.