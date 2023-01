Las infracciones con los guardias que se acusan al Mall Plaza Egaña en el violento asalto

31 de Enero de 2023

Con números en la mesa, Carabineros cuestiona la defensa del centro comercial de La Reina.

El millonario robo en la tienda MacOnline del Mall Plaza Egaña -avaluado en cerca de 90 millones de pesos- ha derivado en las eventuales responsabilidades del propio centro comercial. Según han declarado desde la administración del recinto de La Reina, al momento del violento asalto el 87% de su dotación de seguridad estaba activo y el resto se encontraba en el cambio de turno.

Esta versión, sin embargo, fue refutada por La Moneda en base a la información que ha entregado Carabineros respecto al atraco que, por ahora, no tiene detenidos, que eventualmente tiene a algún delincuente fallecido según el municipio y que mantiene a tres vehículos bajo peritajes tras el hallazgo en un pasaje de la comuna.

“No estaba la cantidad de guardias que tenía que estar, ni todos los guardias tenían los cursos que tenían que tener. O sea, la entidad privada no estaba cumpliendo con los estándares de seguridad que se les había colocado… Los centros comerciales son una actividad económica en manos de privados y, por tan tanto, también de los privados. Quiero decirlo porque los centros comerciales son lo que se denomina entidades obligadas, o sea, tienen estándares de seguridad que cumplir”, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Esta información fue apoyada por Carabineros, institución que detalló lo ocurrido en el asalto donde intercedió con su arma de servicio un funcionario que estaba en su día libre.

Falta de guardias, según Carabineros

“Estas entidades declaran una cantidad de guardias o vigilantes en algunos casos y supervisores. En Mall Plaza Egaña, una vez que se comete el delito violento durante este fin de semana, se constituye nuestro personal de OS10, verifica lo que ellos declaran a través de su directiva de funcionamiento y se establece que no estaban en ese instante cumpliendo con la dotación de guardias y supervisor que debiese estar“, aseguró Carlos González, general inspector de Orden y Seguridad (S).

“Si mal no recuerdo, eran 19 guardias declarados y había menos de eso en función en ese instante. Había otros guardias que no tenían los cursos de capacitación validados por el OS10. Nosotros hacemos comunicaciones a los tribunales informando el incumplimiento de las medidas que ellos finalmente declaran en la directiva de funcionamiento. Aquí no existe una imposición nuestra o de la autoridad que diga relación con que x entidad debe tener x cantidad de guardias”, cerró el oficial.

Respecto a los cursos, Mall Plaza Egaña se defendió argumentando que sólo uno de sus miembros del personal de seguridad está a la espera de su credencial.