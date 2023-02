Ministro Valenzuela: “Nadie puede negarse a ayudar en el combate de incendios forestales en estados de catástrofe”

9 de Febrero de 2023

“Hemos identificado a este personaje en Yumbel que prohibió el acceso al agua y sobre eso el código civil dice que cualquier persona que entorpece una labor para combatir un desastre en zonas declaradas de catástrofe, comete una grave falta pública (…) En casos extremos, nadie puede negarse a aportar y ayudar para proteger lo que nos preocupa que son las personas, sus viviendas y las comunidades”. Esas fueron las palabras del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, para referirse a los casos de entorpecimiento a la labor de ayuda en emergencia que han ocurrido en los últimos días.

El secretario de Estado reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar con los brigadistas de Conaf, Bomberos y personal de apoyo que se encuentran combatiendo los incendios forestales en el país. A la fecha se registran 354.722 hectáreas afectadas, lo que significa que las regiones del Maule y Los Lagos concentran el 92,4% de las hectáreas arrasadas por el fuego. Por esto, es que el llamado de la autoridad es a tener corresponsabilidad en el cuidado de nuestra flora, fauna y extremar los cuidados en la generación de fuego: “las quemas agrícolas en Chile están prohibidas, de diciembre hasta marzo, así de claro, no se puede (…) estamos defendiendo Quillón, Ninhue y Quirihue”.

Durante la jornada, el secretario de Estado también relevó el paquete de medidas de ayuda que está impulsando el Gobierno y que en el caso del Ministerio de Agricultura contempla apoyo por más de $2.000 millones para alimento y forraje de animales en un primer momento.

Adicionalmente, Valenzuela, detalló que se han dispuesto $1.5 millones flexibles para las personas que vieron dañadas sus viviendas o moradas y $750.000 para quienes vieron afectado el lugar donde viven.

Toque de queda

Por su parte el general Jorge Salinas, Jefe de la Defensa Nacional en Ñuble, señaló que “la restricción de circulación de la gente va a ser entre las 00 horas y las 5 de la mañana, lo que se decretó de acuerdo a los estudios técnicos que se hicieron, a los patrullajes tanto de las fuerzas policiales como militares, los medios disponibles y también las realidades de las diferentes comunas y provincias de la región. El toque de queda va a estar circunscrito en la totalidad de la provincia del Itata y solamente en la comuna de Quillón en la provincia de Diguillín, por ahora”.

Según explicó esto se consensuó bajo la supervisión y opinión de todos los organismos técnicos del Cogrid Regional y “se llegó a la conclusión de que por ahora es necesario aplicarlo solo en estos sectores, los más afectados de la provincia (…) Quiero hacer presente que no porque en las otras comunas o provincias no se haya decretado el toque de queda, estas no van a tener patrullaje ni seguridad. Esto es para todos, obviamente va a haber un control más exhaustivo (en las con toque de queda), pero las otras comunas también contarán con patrullaje del Ejército de Chile, Investigaciones y Carabineros, por lo que no verán mermada su seguridad”, concluyó Salinas.