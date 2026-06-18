Qué se sabe del estado de salud de niña de 4 años tras violenta agresión en Melipilla

La expareja de la madre habría golpeado a la menor con un objeto contundente. Horas después fue detenido por Carabineros.

Una niña de solo 4 años sufrió una violenta agresión en su casa ubicada en la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana.

El hecho quedó al descubierto a eso de las 07:30 horas luego de que una vecina del Pasaje González Vial llamara a Carabineros luego de haber escuchado gritos de una mujer que estaba siendo agredida.

Al llegar al lugar, uniformados entrevistaron a la víctima, quien explicó que tras poner fin a su relación, su ahora expareja reaccionó de manera violenta, golpeándola.

A eso sumó que durante lo ocurrido escuchó a su hija en uno de los dormitorios llorando. Es así como personal policial se encontró con la menor, quien también había sido violentamente agredida por el sujeto.

Ambas fueron trasladadas hasta un centro asistencial para constatar las lesiones. En el lugar se confirmó que la niña de solo 4 años golpeada en Melipilla presentaba una deformación craneal atribuible a un golpe con un objeto contundente. Por lo mismo tuvo que ser intubada y está en riesgo vital.

En paralelo, Carabineros logró la detención de la expareja de la mujer agredida tras un operativo, puesto que se había dado a la fuga. Horas después, fue personal de la Sección Encargo de Personas y Búsqueda de Vehículos (SEBV) el que lo encontró en la comuna de Estación Central.

El sujeto cuenta con una causa revocada y no mantiene órdenes vigentes al momento de su captura.