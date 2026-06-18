Se les incautaron armas: por qué detuvieron a militares bolivianos en Colchane

El Ministerio Público busca identificarlos y esclarecer por qué se encontraban en el lugar.

Cinco militares bolivianos fueron detenidos por ingresar de manera irregular a Chile por el sector del Salar de Coipasa, en la frontera de Colchane en la Región de Tarapacá. Se trata de un teniente, tres suboficiales y un sargento de la Policía Militar de Bolivia.

Al ser fiscalizados en medio de un patrullaje preventivo, Carabineros les consultó el motivo por el que se encontraban en el lugar. Las primeras informaciones apuntan a que estaban a la espera de poder fiscalizar vehículos que transitan por contrabando.

Aún así, los cinco militares bolivianos fueron detenidos y trasladados a la Subcomisaría de Colchane, siendo informada la situación al puesto de mando del Ejército. Según se explicó, esto se debe a que se encontraban en una zona calificada como infraestructura crítica.

Al ser aprehendidos, según consignó Emol, se les incautó un vehículo militar marca Toyota modelo Land Cruiser, cinco armamentos de tipo pistola, un fusil de guerra con su respectiva munición, tres cartuchos de gas y una granada de mano de gas.

Actualmente, el Ministerio Público realiza las diligencias correspondientes para identificar a los cinco extranjeros y aclarar los motivos de por qué se encontraban en el lugar. Todos pasarán a control de detención.