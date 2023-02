Canciller Urrejola retorna de sus vacaciones y acusa “críticas con intencionalidad política”

12 de Febrero de 2023

"Volví por una decisión personal para ponerme a disposición del Presidente, por si me requiere en el territorio, cuestión que no es parte de Cancillería", sentenció.

La canciller Antonia Urrejola retomó sus funciones, luego de que interrumpiera sus vacaciones en medio de críticas por no liderar el Ministerio de Relaciones Exteriores en medio de la crisis generada por los incendios forestales.

Ante estos cuestionamientos, Urrejola fue clara en señalar que “son críticas que tienen una intencionalidad política y no tienen ningún asidero. Muestra de aquello es la ayuda internacional que ha estado llegando estos días”.

“La pandemia nos demostró que uno puede trabajar desde distintos lugares. Estuve en permanente contacto con el equipo de Cancillería y el Presidente, llamando a mis colegas de distintos lugares. Son críticas injustas“, apuntó la secretaria de Estado.

En este sentido, la canciller Urrejola explicó que “estuvimos trabajando todos los días, ellos desde acá, yo desde mi lugar de vacaciones, haciendo la gestiones que había que hacer como hablar con mis colegas cancilleres”.

“Yo tomé la decisión de volver, a pesar del tremendo trabajo que ha estado haciendo la Cancillería (…) fue una decisión personal, el Presidente no me pidió que yo volviera, sino que fue una decisión personal mía para ponerme a disposición del Presidente, si acaso requiriera que fuera a alguna región y me requiriera en terreno”, argumentó.

Consultada sobre si su retorno al país debió ser antes, la ministra de RR.EE. apuntó que la labor de la cartera son “mover la colaboración internacional, eso se hace a través de los contactos que tengo a través de mis contrapartes. Todo ese trabajo se empezó a hacer desde el primer día. (Volver antes) No habría cambiado en nada el gran trabajo que ha hecho Cancillería”.

