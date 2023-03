Reemplazará a Faride Zerán: ex asesor de Bachelet será el nuevo presidente del CNTV

14 de Marzo de 2023

El abogado Mauricio Muñoz fue nombrado por el presidente Gabriel Boric para encabezar el Consejo Nacional de Televisión.

El Gobierno informó este martes que el presidente Gabriel Boric nominó al abogado Mauricio Muñoz Gutiérrez como nuevo presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), reemplazado a la periodista Faride Zerán, quien renunció al cargo el 6 de marzo pasado.

El nuevo titular del organismo está vinculado con los gobiernos de la ex Concertación y especialmente con la ex presidenta Michelle Bachelet, ya que se desempeñó como asesor presidencial en políticas públicas en las dos administraciones de la ex mandataria.

Muñoz se desempeñó como colaborador en el Ministerio del Trabajo; el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Educación en distintos gobiernos. Entre 2000 y 2005 fue asesor legislativo y de contenido del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. También formó parte de la Contraloría General de la República (2011 y 2014).

El militante del Partido Socialista (PS) fue concejal de la comuna de La Cisterna entre 2004 y 2008. A nivel municipal tiene experiencia como director jurídico de la Municipalidad de Cerrillos y como administrador municipal y secretario de la Corporación de Educación de San Bernardo, cargo que ocupaba hasta ahora.

El nuevo presidente del CNTV asumirá formalmente su cargo el próximo 1 de abril.

La salida de Faride Zerán

Los cambios en el CNTV se concretaron luego que Faride Zerán, confirmara su renuncia en medio de polémicas y eventuales conflictos al interior del directorio.

La Premio Nacional de Periodismo, ex miembro del directorio de TVN y ex Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile había llegado al cargo al inicio del Gobierno, protagonizando controversias como la conformación de la franja en el plebiscito de salida, y las denuncias contra Mónica Pérez por supuestamente difundir noticias falsas.

Tras dejar la presidencia del CNTV, la académica comentó al diario La Segunda que “tengo una trayectoria profesional en la que mi objetivo central ha sido y es aportar, especialmente en los ámbitos que me son propios como la cultura, el periodismo, la libertad de expresión. En ese contexto, luego de casi un año de intenso trabajo en el CNTV, decidí presentar mi renuncia indeclinable al presidente, porque en las condiciones actuales mi contribución al organismo resulta muy limitado“.