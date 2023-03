CPC llama a “salvar” a las Isapres y advierte que “es inviable pagar” cobros indebidos a usuarios

15 de Marzo de 2023

Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), hizo un llamado al salvataje de las Isapres, en el marco de la crisis que afecta al sector tras el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores.

Y es que a inicios del 2023, el máximo tribunal ordenó a las aseguradoras de salud privada aplicar una única tabla de factores y devolver a los usuarios los cobros indebidos, que llegan a 1.400 millones de dólares.

Mewes, en conversación con Tele13 radio, mostró su preocupación por esta crisis, planteando que “aquí si caen las Isapres claramente está afectando al sistema más de 3 millones que son usuarios directos, pero aquí hay 7 millones de personas que también se atienden en el sistema privado”.

El timonel de la CPC argumentó que “el tema de las Isapres va a afectar al sistema de salud privado y eso probablemente, y nuestra preocupación fue plantearle al presidente (Gabriel Boric), que aquí haya gente que no se pueda tratar, que no terminen o que no puedan iniciar tratamientos y termine muriendo y es dramático porque desde ese punto de vista aquí hay que buscar una solución”.

Es por esto que el llamado del dirigente empresarial es “darle viabilidad al sistema, hay que tomar medidas que probablemente no sean muy felices, pero claramente… muy felices para algunos sectores me refiero, pero claramente aquí hay que salvar a las Isapres de alguna manera dándole mayores plazos”.

En esta línea, Ricardo Mewes dejó en claro que “es inviable” que se devuelvan a los usuarios los cobros indebidos realizados por el sector.

“Las platas que estábamos viendo, los mil 400 millones apropósito del fallo de la Corte Suprema que es inviable que se pueda pagar, sobre todo porque además para el sistema como un todo también siguen habiendo deudas”, aseguró.