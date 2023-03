VIDEO – “La mamá está en la tele”: concejala Claudia Cancino enfrenta polémica saludando a sus hijos

17 de Marzo de 2023

La edil tiene 13 demandas en su contra por desacato, incitación al odio y violencia física y psicológica en la Municipalidad de El Bosque.

En la Municipalidad de El Bosque hay una fuerte polémica entre sus autoridades y funcionarios. La concejala Claudia Cancino es acusada de desacato, violencia física y psicológica, incitación al odio, malos tratos y escándalos a gritos al interior de las instalaciones de la corporación que han sido denunciados en los tribunales, por lo que en la actualidad existen 13 querellas en su contra.

Imágenes de ella gritando e insultado a algunos personeros municipales han sido materia recurrente de los matinales de televisión durante los últimos días.

De esta manera es que se ha dado a conocer desde esta comuna de la Región Metropolitana la problemática que enfrentan con la edil, a quien le piden su salida del cargo, incluido Manuel Zúñiga, alcalde que no quiere más problemas de este tipo en su administración.

“Desde el primer día ha tenido una actitud violenta, es como que todos fuéramos sus enemigos. Hicimos varios intentos de poder trabajar con ella” ha insistido la concejala Lorena Downey en sus intervenciones en los medios.

“La mamá está en la tele”

Claudia Cancino fue consultada sobre estas denuncias y requerimientos que han hecho las autoridades de El Bosque y otros funcionarios. En conversación en vivo con Chilevisión, la concejala comenzó su respuesta saludando a sus hijos y enviándoles un beso.

“La mala está en la tele” expresó al inicio del diálogo, generando una reacción incrédula de la periodista Montserrat Álvarez.

Minutos después sí pudo entregar sus descargos. “No me puedo hacer cargo de denuncias y demandas que no he realizado. Desconozco las razones que tienen para realizarlas y más que eso, del tipo legalista, les entregué el número de mi abogado para que con él se refieran a ese tema”, dijo.

“Soy una mujer de carácter y eso es súper castigado en esta sociedad. Cuando decides ser una mujer que no se levanta la falda frente a nadie para obtener resultados positivos y un trabajo digno y decente eres la peor. Pero si te ríes de los chistes fomes de tu patrón, llevas el cafecito, eres simpática, la figurita, vas a escalar y no es así. Lamentablemente el trabajo femenino se ha visto envuelto en esa… Cuando son mujeres empoderadas estamos todas locas”, aseguró la concejala de El Bosque Claudia Cancino a modo de explicación de su conducta.