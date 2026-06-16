La Moneda revisará todas las pensiones de gracia otorgadas en el estallido social

Sobre la situación de Huerta Escobar, Pavez precisó que “esa pensión que fue otorgada por el gobierno anterior, fue revocada en enero del año 2026, por lo tanto, ya no es beneficiario de pensiones de gracia”.

AGENCIA UNO

Máximo Pavez, subsecretario del Interior, tuvo palabras para el caso de Benjamín Huerta Escobar, detenido por tráfico de fentanilo en Ovalle y que hasta enero pasado era uno de los beneficiarios de las pensiones de gracia entregadas por el fisco a víctimas del estallido social.

Sobre la situación de Huerta Escobar, Pavez precisó que “esa pensión que fue otorgada por el gobierno anterior, fue revocada en enero del año 2026, por lo tanto, ya no es beneficiario de pensiones de gracia”.

Ante este episodio, el subsecretario del Interior recalcó que La Moneda “está trabajando en una revisión completa respecto de las pensiones de gracia que se han otorgado en el contexto del estallido de octubre del 2019″.

“Por instrucción del ministro del Interior estamos llevando una revisión de todos los casos que sean respecto de personas que son beneficiarios con pensiones de gracia, nos parece que es una mínima responsabilidad con los recursos que se entregan a través de una gracia especial del presidente de la República”, dejó en claro Máximo Pavez.

Pavez agregó que “esto es algo que nosotros hacemos desde el día uno, y cuando hayan novedades las vamos a comunicar concretamente”.

La polémica surgió tras la detención de Benjamín Huerta Escobar, quien hasta enero pasado recibía una pensión de gracia estatal por recibir un disparo del capitán de Carabineros, Hugo Navarro, durante manifestaciones por el estallido social en Ovalle.