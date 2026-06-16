Quién es Benjamín Huerta, el hombre que motivó al Gobierno a revisar las pensiones de gracia otorgadas en el estallido social

El beneficio fue concedido luego de que la justicia estableciera responsabilidades en un procedimiento policial ocurrido durante el estallido social de 2019.

Un hombre de 29 años, identificado como Benjamín Huerta, fue detenido en la comuna de Ovalle tras ser sorprendido con diversas dosis de fentanilo, en el marco de una investigación desarrollada por el OS7 de Carabineros junto a la Fiscalía Local.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que la policía obtuviera una orden judicial para ingresar y registrar un inmueble ubicado en el sector de calle Coronel Bernardo Argomedo. Durante la diligencia, los funcionarios detectaron al sospechoso saliendo del domicilio con ampollas del potente opioide sintético, sustancia cuya comercialización es objeto de la investigación.

Benjamín Huerta, el beneficiario de pensión de gracia que fue enviado a prisión preventiva por tráfico de fentanilo

Tras concretar la detención, los efectivos realizaron un allanamiento en la vivienda, donde encontraron decenas de ampollas adicionales de fentanilo, frascos de remifentanilo, marihuana procesada, dinero en efectivo y un teléfono celular que será periciado como parte de la causa.

De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, Benjamín Huerta fue formalizado por delitos vinculados al tráfico de drogas y el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

El caso ha generado atención pública debido a que Benjamín Huerta fue uno de los beneficiarios de las pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas durante los hechos ocurridos en el contexto del estallido social de 2019. Dicho beneficio fue concedido luego de que la justicia estableciera responsabilidades en un procedimiento policial ocurrido en Ovalle durante ese período.

Asimismo, el sujeto registra diversos antecedentes policiales por delitos como receptación de vehículos, hurtos, maltrato de obra a funcionarios policiales y conducción bajo los efectos de sustancias ilícitas. También había enfrentado procesos judiciales relacionados con infracciones a la Ley de Tránsito y mantuvo una orden de detención vigente tras no presentarse a audiencias judiciales programadas.

Las autoridades continúan desarrollando diligencias para determinar el origen de las sustancias incautadas y establecer si existen otras personas involucradas en la eventual red de distribución investigada.

Desde el Palacio de La Moneda, subsecretario del Interior, Máximo Pavez, precisó que “esa pensión que fue otorgada por el gobierno anterior, fue revocada en enero del año 2026, por lo tanto, ya no es beneficiario de pensiones de gracia”.

Asimismo, Pavez señaló que la actual administración está revisando la totalidad de estos beneficios. En ese sentido, indicó que el gobierno del Presidente José Antonio Kast “está trabajando en una revisión completa respecto de las pensiones de gracia que se han otorgado en el contexto del estallido de octubre del 2019”.