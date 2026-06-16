Los detalles del atentado que frustró el FBI en el evento de la UFC en la Casa Blanca por el cumpleaños de Trump

“Varios individuos están ahora bajo custodia y los potenciales atentados fueron detenidos en seco”, reveló el director del FBI, Kash Patel.

CASA BLANCA.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos informó este martes que frustró un atentado que se realizaría en el evento de la UFC en la Casa Blanca, que tuvo lugar este domingo 14 de junio por el cumpleaños número 80 del presidente estadounidense Donald Trump y los 250 años de la Declaración de Independencia de ese país.

De acuerdo con lo manifestado por el director del FBI, Kash Patel, en la red social X, “el 10 de junio, el FBI y nuestras fuerzas de seguridad asociadas tuvieron conocimiento de una potencial amenaza para el evento UFC America 250 en Washington, D.C.“.

Según precisó el funcionario, en el complot “estaban involucradas personas externas a la Región de la Capital Nacional”.

Cómo sería el atentado en evento de la UFC en la Casa Blanca

“Varios individuos están ahora bajo custodia y los potenciales atentados fueron detenidos en seco“, recalcó Patel sobre quienes tomarían parte en el atentado durante el evento de la UFC en la Casa Blanca.

Por su parte, funcionarios de la administración Trump puntualizaron que hasta el lunes cinco personas se encontraban detenidas, y los investigadores identificaron a otros 23 individuos como parte de una posible red de conspiradores.

Respecto de los detalles del complot, la cadena Fox News indicó que el supuesto plan incluía el uso de drones cargados de explosivos, con el propósito de atacar edificios cercanos al lugar del evento.

De esta forma, pretendían forzar una evacuación masiva y dirigir a la multitud hacia un equipo de francotiradores que estarían estratégicamente ubicados.

Alrededor de 4.000 espectadores acudieron el domingo al evento deportivo en la Casa Blanca por el cumpleaños de Trump.