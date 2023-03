Adulta mayor murió en San Antonio tras atorarse comiendo un completo

20 de Marzo de 2023

Benita Ampuero, de 76 años, oriunda de Llolleo, falleció en una tragedia que se produjo en las instalaciones de un local de comida rápida.

Es una de las muertes que impactó a San Antonio durante el fin de semana. Una adulta mayor que pasó a comer un completo en un local instalado al interior de un supermercado Tottus de esta comuna de la Región de Valparaíso, falleció tras atragantarse con la comida.

La mujer de 76 años llegó a este centro comercial de Barrancas para almorzar en el local Doggis, momento en que comenzó a asfixiarse mientras consumía este alimento tan tradicional.

Testigos de lo sucedido llamaron a Carabineros y a los servicios de urgencia, quienes pudieron extraerle un trozo de vienesa que impedía su respiración.

Luego de estabilizar sus signos vitales, esta persona habría sufrido un infarto por lo que fue trasladada a un centro asistencial, donde llegó inconsciente y en estado de máxima gravedad.

Si bien recibió este ayuda en el mismo lugar por parte del equipo del SAMU, Benita Ampuero, oriunda de Llolleo, murió minutos después del accidente en el Hospital Claudio Vicuña, según publicó el diario El Líder.

El relato de los testigos

“En un momento empezaron a pedir ayuda a gritos, porque la abuelita estaba atorada y no podía respirar. Personas que sabían le hicieron esa maniobra en que le aprietan el estómago, pero no podían hacer que botara la comida. Después se desmayó. Los que estábamos en el supermercado quedamos ‘helados’, fue terrible”, comentó uno de los testigos de este hecho.

“La señora, quien ya estaba en el suelo, ya no estaba respirando ahí en el sector del Doggis. Todos tratamos de ayudar, pero no podíamos. Ahí vino un bombero que andaba de civil y empezó a hacerle reanimación porque no se sentía su pulso. Estuvo en eso hasta que llegó el SAMU”, detalló otra de las personas que vio cómo esta adulta mayor perdía sus signos vitales al interior del supermercado en una tragedia que enluta a San Antonio y sus alrededores.