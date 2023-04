“Gravísima” e “impresentable”: Ávila reacciona a detención de “profesor del torniquete”

17 de Abril de 2023

El titular de Educación dijo que los profesores "no podemos finalmente mostrar ese tipo de ejemplos".

Como “gravísima” e “impresentable” consideró el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la nueva captura de Roberto Campos, más conocido como “el profesor del torniquete“, luego de ser acusado de rayar junto a otras personas el frontis de la Iglesia San Francisco, en pleno centro de Santiago.

Campos, quien cumplió prisión preventiva durante 56 días por los destrozos provocados en la estación San Joaquín del Metro, en el marco del estallido social de 2019, ahora fue detenido junto a dos mujeres y dos hombres, acusado de rayar la mencionada iglesia.

En conversación con radio Universo y al ser consultado por el tema, el secretario de Estado se mostró sorprendido por el hecho.

“No tengo antecedentes“, reconoció en un primer instante el titular de Educación, quien admitió que “el primer antecedente que tengo es el que me cuentan“.

Acto delictual del “profesor del torniquete”

A continuación, Marco Antonio Ávila no dudó en manifestar que “a mí me parece que hoy día, en el contexto en el que nos encontramos, es una situación gravísima; o sea, no puede ser“, le enfatizó a la radioemisora.

Consultado respecto del accionar del denominado “profesor del torniquete“, el ministro Ávila planteó que “una cosa es la justa demanda” y otra “el uso de la violencia”.

En ese sentido, el secretario de Estado apuntó que “yo lo he señalado siempre. Cuando me preguntan por los liceos emblemáticos, yo digo que una cosa es la justa demanda, la movilización, la entrega de un documento o un diálogo incluso hasta áspero con las autoridades, pero otra cosa distinta es el uso de la violencia y un acto derechamente delictual, como lanzar una bomba molotov“.

Impresentable

En la oportunidad, el titular de Educación reiteró su cuestionamiento al accionar de Roberto Campos.

Ávila aseguró que “me parece que es un poco impresentable de parte de nosotros los profesores una actitud como esa“.

Llamó a los docentes del país a “no mostrar ese tipo de ejemplos”.

“Nosotros los profesores somos adultos referentes, no podemos finalmente mostrar ese tipo de ejemplos. O sea, el mensaje que entregamos es absolutamente contradictorio con lo que estamos haciendo. Es el momento hoy día de pensar mucho más las situaciones“, concluyó el ministro de Educación.