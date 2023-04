“Ella misma negoció el precio”: ex clínica Sierra Bella apunta a Irací Hassler

25 de Abril de 2023

La empresa aseguró que presentará acciones legales para perseguir el cumplimiento forzado de la compraventa.

Uno de los últimos antecedentes que se conocieron de la investigación que toca a Irací Hassler tras el polémico y frustrado negocio con los dueños de la ex clínica Sierra Bella fue la incautación de los computadores de la alcaldesa y del ex jefe jurídico de Santiago, Jean Pierre Chiffelle. Pero ahora se pudo conocer la versión que el ex propietario del inmueble entregó después de que el trato por más de $8.200 millones no prosperó ante las denuncias por irregularidades y la confirmación de la Contraloría.

La Inmobiliaria San Valentino, empresa con la que se negoció el acuerdo para la compra de este ex establecimiento de salud, respondió frente a las querellas que la máxima autoridad santiaguina prometió en contra de los tasadores y, además, expuso su postura después de que Irací Hassler asegurara al momento de descartar la compra que “no hay asociadas cláusulas al respecto y vamos a ver las distintas formas para realizar este término del proceso de adquisición”.

El representante legal de esta sociedad, Felipe Sánchez, detalló en una declaración pública cómo se fue fraguando este negocio y apuntó directamente a la alcaldesa por el cuestionado precio de la propiedad que, además, sólo sería la base para la implementación de una clínica que podría haber llegado a costar, en total, más de 15 mil millones de pesos según especialistas en la materia. La empresa presentará acciones legales para “perseguir el cumplimiento forzado de la compraventa”.

“El primer contacto se realizó entre los últimos días de septiembre y primeros días de octubre de 2022 aproximadamente, a través de uno de los cuidadores de la clínica, quién nos indicó que una funcionaria municipal (Claudia Ortega) de un Cesfam cercano había pasado preguntando varias veces por el dueño de la clínica, interesada en saber si ésta estaría a la venta, ya que la municipalidad estaba buscando adquirir infraestructura para salud”, desclasificaron desde San Valentino respecto a la génesis del diálogo.

“Hassler negoció el precio”

“Fue la alcaldesa Hassler quien dirigió personalmente las negociaciones en la única instancia de negociación directa, quien cuenta con una preparación profesional altamente calificada… Inicialmente nos ofreció un precio un poco menor del finalmente acordado, al que no accedimos y en la misma reunión, luego de una serie de cálculos realizados por la alcaldesa, ella nos ofreció el valor que sí aceptamos de 234.124 UF”, aseguran respecto a las tratativas que se concretaron el 20 de diciembre con la economista que llegó al sillón alcaldicio de Santiago en la última elección.

“Respecto al precio es importante señalar que no se negoció con nadie antes de esa reunión, pues sólo yo, Felipe Sánchez Pérez, era el único con potestad para ello y así fue informado. Reiteramos de manera categórica, a pesar de que el Sr. Jean Pierre Chiffelle Soto dijo en un canal de televisión no recordarlo, que fue la alcaldesa Hassler quien en persona negoció el precio, reunión en la que el Sr. Chiffelle Soto participó y fue la municipalidad quien nos buscó, ofreció la compra y tramitó cada etapa del proceso de aprobación en sus distintas instancias internas”, agregó el jurista.

Frente a esta versión de la ex clínica Sierra Bella, desde el municipio dirigido por Irací Hassler aseguraron en un comunicado que “lamentamos la decisión de la Inmobiliaria San Valentino, toda vez que lo esperable era contar con la voluntad del vendedor de rescindir el contrato de mutuo acuerdo. Lo anterior, acogiendo las observaciones de la Contraloría y que fueron acatadas en su totalidad por el municipio, desistiendo así de perseverar en la compra del inmueble. En esa misma línea, se emprenderán todas las acciones legales para resguardar los intereses de la municipalidad”.