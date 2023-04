Caso Sierra Bella: PDI incauta computador de Irací Hassler y de ex jefe jurídico de Santiago

18 de Abril de 2023

Estas incautaciones se hicieron de manera voluntaria, ya que la policía civil no contaba con una orden judicial.

La Policía de Investigaciones (PDI) se hizo presente en la municipalidad de Santiago para incautar los computadores de la alcaldesa Irací Hassler y del ex asesor jurídico del municipio, en el marco de la investigación por la fallida compra de la clínica Sierra Bella.

Según informó La Tercera, la policía civil se entrevistó con Irací Hassler, quien estaba acompañada de su abogado, y con Jean Pierre Chiffelle, ex jefe jurídico de Santiago.

La PDI se hizo con el notebook de la jefa comunal, quien permitió extraer la base de datos de todos sus correos electrónicos, y el notebook del ex funcionario municipal.

Sin embargo, Irací Hassler no quiso entregar su teléfono celular, explicando que no ocupa uno proporcionado por la municipalidad, por lo que no autorizó a la incautación de su equipo de uso personal.

Luego que Contraloría objetara la compra de la clínica Sierra Bella, Hassler ordenó la salida de Jean Pierre Chiffelle y del secretario de planificación comunal, junto con “iniciar sumarios correspondientes y hacer valer responsabilidades políticas y técnicas en este proceso”.

La alcaldesa de Santiago acusó que los tasadores “tienen que hacerse responsables del trabajo que prestaron y que el municipio pagó, es decir, son ellos quienes tienen que dar las explicaciones ante la justicia y es por eso que hemos decidido emprender acciones legales en contra de los tasadores, porque nos parece fundamental que puedan responder en los organismos que corresponden”.