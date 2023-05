Ex carabinera que vende contenido para adultos denuncia acoso de funcionarios policiales

5 de Mayo de 2023

Victoria dejó en claro que "no puedes venir a huev… a mi número desde un cuadrante. Es muy estúpido, se les olvida que yo era de allá, sé muy bien cómo buscar y encontrar gente”.

Victoria de Los Ángeles Monsalve alcanzó notoriedad luego que renunciara a Carabineros para retomar sus estudios universitarios, los que financió vendiendo contenido para adultos en Arsmate, el llamado OnlyFans chileno.

Sin embargo, la joven de 26 años se valió de su cuenta de Instagram para denunciar que fue víctima del acoso de una pareja de Carabineros, quienes comenzaron a llamarla a su teléfono particular.

“El 27 de abril en horas de la tarde me llamaron a mi número particular, un número desconocido. Hablé con una mujer, con un hombre y era para puro molestar. Cuando yo pregunté quiénes eran, de dónde sacaron mi número, me cortaron”, relató en sus historias de Instagram.

La ex uniformada detalló que usó una aplicación para poder dar con el número que la llamó, el cual aparecía como “‘cuadrante’ tanto y una comuna”.

Ante esto, concurrió a la comisaría para consultar con los números de los cuadrantes de la comuna, descubriendo que uno de ellos correspondía con el teléfono que la estaba molestando, aprovechando de dejar constancia de lo sucedido.

“La verdad es que paja, porque yo siempre súper buena onda con todos los polis , pero esto de molestarme a mi número particular, yo no lo voy a aguantar. Para mí es muy fácil cambiar mi número, pero ahora ustedes (los carabineros en cuestión) van a tener que andar dando explicaciones”, argumentó.

