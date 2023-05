La decisión del Ejército con el profesor denunciado por acoso sexual en la Escuela de Suboficiales

16 de Mayo de 2023

La institución se remeció después de conocerse las actitudes y acciones de un docente de matemáticas que fue denunciado por tres soldadas en una causa donde la justicia ordinaria tuvo que intervenir.

Compartir

Es una de las últimas noticias que remece al Ejército de Chile. El 9° Juzgado de Garantía de Santiago abrió una causa en enero luego de que la Fiscalía Militar se declarara incompetente para investigar las denuncias que tres soldadas de la Escuela de Suboficiales realizaron contra un profesor de matemáticas por acoso sexual.

En el expediente, al que tuvo acceso El DÍNAMO y publicó durante este martes, se pueden leer los relatos de estas denunciantes respecto a las conductas lascivas y comentarios libidinosos que este docente de iniciales F.C.C. constantemente expresaba, según el testimonio de estas alumnas que ya son parte de una investigación que lleva el fiscal Luis Cortés de la Fiscalía Occidente.

Frente a estas denuncias, la institución alejó a este académico de sus funciones mientras se recopilan más datos de lo sucedido con estas mujeres que actualmente tienen 25, 21 y 20 años.

“Ante este tipo de casos, el Ejército adopta las medidas y protocolos establecidos para las Fuerzas Armadas (FF. AA.) frente a las denuncias de acoso sexual, que consideran una investigación sumaria administrativa. En esta situación en particular, la persona denunciada ya no presta servicios en la institución”, explicaron.

Las denuncias contra el profesor

Estos casos de acoso sexual, según se puede leer en el proceso que comenzó en enero de este año en la justicia ordinaria, datan de inicios de 2022, pero no se descarta que otras víctimas puedan acercarse a denunciar.

“(…) En ese momento pone su mano a mitad de mi espalda y comenzó a deslizarla hacia abajo, hasta cuando llegó a la zona de mi glúteos. Ante eso me paré, le dije gracias mi comandante y me fui, porque me sentí muy incómoda, con asco y sólo atiné a quedarme sentada en mi asiento, analizando lo que había pasado”, es parte de uno de los relatos más crudos que están incluidos en tribunales.

Otra de las afectadas contó que cuenta que una vez le estiró la mano para saludarlo y él respondió con un beso en la mejilla que la incomodó sobremanera. “Posteriormente me suelta la mano para tomarme de la cintura y decirme ‘yo cuando joven tenía una polola igual que usted’”, recordó.

En otra de las denuncias, incluso, hubo testigos de cómo actuaba este profesor. “No dejes que te toque tanto”, le dijo uno de los soldados a una compañera después de un hecho que la dejó estupefacta tras acariciarla desde el brazo a la mano y luego tomarla de la cintura. A esta tercera joven, el docente le pidió fotos por WhatsApp y le hablaba fuera del horario de clases. Incluso le susurraba al oído frases como ¿por qué es tan bonita?” o “¿por qué tiene tan bonito físico?”.