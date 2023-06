Corcho granulado: la innovación biodegradable para relleno en cachas de pasto sintético en colegios

29 de Junio de 2023

Esta alternativa viene a reemplazar al relleno del caucho, ya que este puede llegar a presentar ciertos factores nocivos para la salud los niños y niñas.

Tanto en cachas profesionales como amateur y de establecimientos educacionales o recreativos, la tendencia ha sido utilizar pasto sintético, ya que involucra un menor costo a la hora de mantenerlo, no es necesario regarlo, resiste cualquier condición meteorológica y frecuencia de uso, además de tener apariencia y sensación similares al pasto natural.

En los primeros pastos sintéticos se utilizaba arena entre las fibras para darle un aspecto natural, luego fueron reemplazados por caucho y en la actualidad su máximo upgrade es el relleno con corcho granulado.

Esto ya que la Universidad de Santiago de Compostela de España presentó una investigación en la que analizaron 91 muestras de campos de fútbol de 17 países de todo el mundo para demostrar la dimensión global del problema del uso de caucho en recintos deportivos y de recreación.

El estudio detectó la presencia de todos los hidrocarburos aromáticos policíclicos estudiados, incluso a temperatura ambiente (25ºC). La mayoría de las muestras superan el límite permitido por la Agencia Química Europea en bienes de consumo y de materiales “en contacto intensivo” con la piel humana o la cavidad bucal.

El caucho es material polimérico y, según explicó el doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Santiago de Compostela, José Luis Campos, “los plásticos sí o sí se acaban degradando y las sustancias que liberan pueden transmitirse tanto al suelo como a la atmósfera. Ahora, el nivel de impacto de estas sustancias depende de diversos factores; temperatura, si es un espacio abierto o cerrado, el periodo de tiempo expuesto, etc; pero mi experiencia con plásticos me dice que todo lo que no sea biodegradable, lo mejor es evitarlo”.

Esto resulta más preocupante cuando se trata del caucho utilizado en parques infantiles y canchas con pasto sintético de los colegios, donde los niños tienen contacto físico con estos suelos y luego se llevan sus manos a la cara y boca.

Así la conclusión del además docente del Área del Medio Ambiente en la Universidad Adolfo Ibañez, es que “el uso del corcho granulado, en sustitución del caucho en pavimentos de parques infantiles y pasto sintético es una alternativa a considerar dado que es un material que no genera riesgos para la salud humana y el medio ambiente”.

El corcho, a diferencia del caucho, es un material biodegradable, “ya que se obtiene de la cáscara que va votando el árbol, el alcornoque. A esto se suma que le da un aspecto más natural. Cuando uno se sienta en el pasto natural se ve entre medio el mismo pasto que ha ido muriendo y deja unos tonos cafés. No así el caucho que es negro y se ve más rígido, más artificial”, indicó Hugo Rubio, gerente general de Corcho.

A los beneficios de que es biodegradable y de aspecto más natural, se suman el hecho de que es mucho más ligero que el caucho, con lo que se necesitan menos kilos; mantiene la temperatura ambiente y puede ser reciclado, lo que fomenta el desarrollo de una economía circular.

“La vida útil del pasto sintético es de 6 a 8 años y para cuando cambien el césped, se puede aspirar el corcho granulado, guardarlo y volver a usarlo en el nuevo pasto”, detalló Rubio.

En cuanto a la temperatura, el mimo dueño de Corcho ha sido testigo de estos beneficios. “Yo tengo un par de complejos deportivos en Viña del Mar y las ventas se dispararon al cambiar el caucho por corcho porque ahora las canchas se pueden usar en todo horario y ya no hay tiempos muertos. Antes la gente evitaba venir a la hora en que había más sol y esperaban a que se escondiera”, concluyó.