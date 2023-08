Confirman cierre de Fanaloza en Penco y casi 150 trabajadores son despedidos

15 de Agosto de 2023

Sólo permanecerán algunos trabajadores hasta que se retiren de bodegas las piezas que ya fueron fabricadas.

Alrededor de 150 trabajadores fueron despedidos por la empresa Fanaloza, la que confirmó el cierre de su área productiva en Penco.

Luego de más de 120 años de presencia en esa comuna de la Región del Biobío, la compañía ratificó que solamente permanecerán algunos trabajadores. Aquello, sólo hasta que se retiren de bodegas las piezas que ya fueron fabricadas por Fanaloza.

El gerente general, Héctor Saavedra, “nos comunicó el cierre de la línea productiva y fabricación. Va a quedar gente sin trabajo“, informó el dirigente sindical Guillermo Contreras.

“Son alrededor de 100, si es que no me quedo corto, 150 no sé, trabajadores que junto a sus familias van a quedar sin el sustento. Es un tema complejo“, le detalló Contreras a radio Biobío.

Fanaloza producirá en el extranjero

Por su parte, la seremi del Trabajo del Biobío, Sandra Quintana, dijo desconocer que la compañía tomaría una decisión de esta envergadura.

No teníamos conocimiento de que la empresa tuviese esta planificación. De cambiar parte de lo que estaban produciendo para llevarlo al extranjero”, sostuvo.

En ese sentido, ahondó que “esa es la información que tenemos nosotros. Que serían países como Ecuador y China los que estarían terminando la producción que nacería en Chile. Pero que se tendría que trasladar para finalizarla en estos países”, puntualizó.