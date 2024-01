“Una cosa patética”: Daniel Andrade se declaró preso político y generó críticas tanto en el Gobierno como en la oposición

4 de Enero de 2024

Hace unos días, en medio de su prisión preventiva, el fundador de Democracia Viva, incluso, aseguró sentirse traicionado. Sus palabras generaron eco en el Gobierno y en la oposición.

Compartir

A través de su cuenta de Instagram, Daniel Andrade, quien cumple prisión preventiva en el marco de la investigación del caso Democracia Viva, se declaró preso político y aseguró sentirse traicionado, asegurando que “esta injusticia no quedará acá”.

“Les escribo en circunstancias que jamás pensé vivir en la vida, desde la cárcel de Antofagasta, en el módulo 90, en la celda 10”, comenzó escribiendo en la red social.

Asimismo, Andrade calificó su situación como “una injusticia” y que “no quedará acá. La impotencia, la rabia y la traición, serán movilizadoras”.

“Quiero agradecerles sus cartas, sus muestras de cariño, su preocupación, sus rabias frente a esta injusticia. Sus palabras son un bálsamo en esta prisión política, son mi mayor luz y esperanza entre estas celdas y murallas”, señaló.

Gobierno y oposición rechazan las declaraciones

Tras conocerse los dichos de Andrade, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que La Moneda no comparte las afirmaciones del fundador de Democracia Viva.

“Obviamente no lo compartimos, pero tampoco es nuestra intensión polemizar con una persona que hoy está cumpliendo al menos una medida cautelar en la cárcel“, dijo Vallejo.

Asimismo, el diputado Raúl Soto (PPD), afirmó a La Tercera que “no es un preso político, es una persona detenida e investigada por delitos de corrupción”.

“Que no intente victimizarse o desviar la atención, que enfrente la justicia y si se prueba su responsabilidad criminal que se le aplique toda la fuerza de la ley. Acá no hay ningún espacio a la impunidad y no se deben politizar los temas judiciales”, añadió.

“Es su deber colaborar con la investigación y decir la verdad, tiene que hacerlo en el proceso judicial, no con avisos en la prensa o redes sociales”, recalcó.

Junto a ello, el parlamentario socialista, Daniel Manouchehri, enfatizó que “Daniel Andrade confunde un preso político con un político preso. A él no se le investiga por causas políticas, sino por delitos graves asociados a la corrupción”.

“Esperamos que la justicia investigue a fondo y sancione con el máximo rigor de la ley a todos los involucrados, no solo por Democracia Viva, también por los escándalos con las fundaciones ligadas a Renovación Nacional y la UDI, además de las fundaciones pro Kast de la Región de la Araucanía. La corrupción debe ser perseguida caiga quien caiga y venga de donde venga”, agregó.

Por su parte, el senador Iván Moreira (UDI) se mostró igual crítico con Andrade. “¿Este señor pretenderá conseguir compasión de la ciudadanía con esta patética puesta en escena, dramática, a través de redes sociales, como el buen hombre, en circunstancias que a través de Democracia Viva y otras fundaciones se robaron la plata de los pobres?”, se preguntó.

“Porque eso fue lo que hicieron. Hoy día pretenden, a través de redes sociales, hacerse las víctimas, para que la ciudadanía pueda tener algún grado de compasión con ello. Una cosa patética”, complementó.