VIDEO – Manuel Guerra pide disculpas a Matthei y Carter por sus chats “inapropiados” con Hermosilla

El ex fiscal aprovechó la oportunidad para cuestionar la filtración de sus chats con el abogado investigado por el caso Audios.

El ex fiscal Manuel Guerra salió de su ostracismo y pidió disculpas a los alcaldes Rodolfo Carter y Evelyn Matthei, luego que se conocieran sus “inapropiados” chats con el abogado Luis Hermosilla, con quien son indagados por el llamado caso Audios.

El otrora persecutor dio a conocer un registro para “pedir mis más sinceras disculpas a las personas que han sido afectadas por dichos, absolutamente inapropiados, inadecuados e injustos, contenidos en conversaciones de carácter privado que en su momento sostuve con el abogado Luis Hermosilla vía WhatsApp”.

Guerra agregó que “más allá de que dichas conversaciones se hayan dado en un ámbito de privacidad, sin duda los dichos contenidos en ella resultan dolorosos y particularmente injustos”.

Pero Manuel Guerra aprovechó la oportunidad para cuestionar la filtración de sus chats con Hermosilla en medios como The Clinic, asegurando que “en este caso se ha incumplido el deber de resguardar las conversaciones de carácter privado que forman parte de una investigación por los encargados de protegerla, permitiendo por esta vía su difusión pública a través de diversos medios de comunicación con la única finalidad no solo de dañar mi reputación, sino que especialmente enlodar a las personas aludidas en mensajes que además no tienen ninguna relación con los hechos que son materia de la investigación”.

En esta línea, recalcó que “soy objeto de una investigación que llega adelante el fiscal regional Mario Carrera y seré ante él a quien entregaré todos los antecedentes necesarios que permitan conducir al esclarecimiento de los hechos y las imputaciones de las cuales al día de hoy soy objeto”.