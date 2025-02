“Me tenía súper amenazada”: ex pareja del diputado Jorge Durán desmiente acusación de extorsión y robo

11 de Febrero de 2025

Macarena Villablanca, la ex pareja que denunció al diputado Durán por abuso sexual y violación, negó haber extorsionado al parlamentario.

La ex pareja que acusó de abuso sexual y violación al diputado Jorge Durán (RN), Macarena Villablanca, rechazó los dichos del parlamentario en cuanto a que ella lo habría extorsionado y robado, tras utilizar sin su autorización una de sus tarjetas de crédito.

La mujer realizó un punto de prensa para referirse a los dichos del legislador, oportunidad en la que aseveró que “es válido salir a desmentir, porque es súper injusto que él sí dé su versión cuando está inventando cosas que no son. Los políticos siempre terminan al final arreglándose entre ellos”, planteó.

Según contó Macarena, el problema entre ambos surgió por asuntos de trabajo, ya que “yo le estaba pidiendo que me pagara las boletas pendientes, porque yo le manejaba las redes sociales. Están las pruebas, están las publicaciones en sus redes sociales. Eran boletas de honorarios y se suponía que desde enero íbamos a hacer un contrato a través del Congreso“, relató.

Fue en ese marco que se refirió a la denuncia que interpuso el diputado por robo, luego de que ella supuestamente utilizó su tarjeta de crédito sin autorización, lo que la ex pareja del parlamentario negó rotundamente.

“Él me mandó las fotos de la tarjeta por WhatsApp y me dijo que las agregara a la aplicación del Jumbo, porque yo tenía descuento en esa aplicación y siempre me decía que comprara yo las cosas para la casa. Yo usaba mi tarjeta cuando yo compraba, o cuando él me pedía cosas, que generalmente era alcohol, las compraba con su tarjeta. Nada más”, precisó al respecto.

Las actitudes violentas y las amenazas del diputado Durán

En la ocasión, Macarena Villablanca planteó que el diputado Jorge Durán “solía tener de repente reacciones un poco alteradas“, aunque descartó que haya temido por su vida. “Yo soy una mujer adulta y él es un político que va a cuidar su imagen, no es que yo temiera por mi vida“, aseveró.

Según ella, el legislador “tenía actitudes violentas, pero eran casuales. Él está con un tratamiento de psiquiatra, está con medicamentos, estaba con una depresión declarada, la que se estaba tratando, pero a la vez estaba bebiendo alcohol, y eso es contraproducente para su tratamiento”, manifestó al respecto.

La mujer dijo que no denunció con anterioridad las actitudes del legislador “porque tenía miedo. Él me tenía súper amenazada desde antes que pasara“.

En esa línea, aseguró que el parlamentario le dijo que “no podía contar nada de sus negocios que tenía por abajo ni nada, porque todo podía afectarle a su campaña, y si es que yo lo hacía, me iba a acordar hasta el último día de él y que se iba a encargar de destruir mi vida y de mi familia también“.

“Tenía miedo. Sentía que era como la mafia, como que no podía salir de esta relación en la que estaba, porque Jorge me tenía amenazada de que iba a destruir mi vida y la de mi familia. Me lo repitió muchas veces“, concluyó.

El supuesto chat entre el diputado Jorge Durán y su ex pareja

Por otra parte, durante el mismo encuentro con la prensa Macarena Villablanca dio a conocer el chat a través del cual el diputado Jorge Durán la invitó a su piscina el día viernes, antes de que supuestamente se concretara el abuso sexual y la violación que ella denunció.

Tal como lo expresó el legislador y lo reconoció ella, la denunciante vivía en una cabaña al interior de la parcela de Durán en la comuna de Colina.

En la imagen del chat que presentó la mujer a la prensa, se observa un diálogo entre ambos, en el que él la invita a tomar unos tragos.

“Yo full tomando”, escribió el parlamentario, a lo que ella le respondió: “¿Estás bien? ¿Quieres que vaya para allá?“.

“¿Quieres unos tragos?”, preguntó Durán, a lo que ella le contestó con otra pregunta: “¿Quieres que vaya para allá?“.

“Si quieres“, le respondió el diputado de Renovación Nacional, tras lo cual Macarena le escribió: “Deja vestirmne, me había puesto pijama para trabajar. Voy en 10 minutos“. “Estoy en la piscina“, fue la contestación de Durán.