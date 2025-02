VIDEO – “Pensé que me había comido”: kayakista tragado por una ballena en Chile relató su increíble experiencia

Actualizado el 13 de Febrero de 2025

El joven kayakista recorrías las aguas del Estrecho de Magallanes cuando por debajo suyo apareció la ballena que lo tragó y luego lo devolvió al mar.

Compartir

Como Adrián Simancas, un venezolano de 24 años de edad, fue identificado el joven kayakista que fue tragado por una ballena jorobada mientras practicaba packraft junto a su padre en el Estrecho de Magallanes.

El impactante momento fue registrado por una cámara adosada a la embarcación del progenitor, la que mostró el instante en el que el cetáceo emerge a la superficie con la boca abierta, con la que tragó al kayakista, para luego devolverlo al mar.

“Siento algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como por un lado y por encima… No entendía qué estaba pasando y entonces me hundo… pensé que me había comido“, le contó el joven a 24 Horas.

Por su parte, el padre de Adrián, Dell Simancas, contó que “no vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián“.

“Ese fue el único momento de susto realmente que tuve, porque no lo vi como por tres segundos. Y de repente sale así como disparado”, relató a continuación, y aseveró que “fue una experiencia increíble y aterradora a la vez“.

El momento en el que el kayakista fue tragado por la ballena jorobada

En el registro audiovisual captado por el padre del joven kayakista se observa el momento justo en el que la ballena emerge del mar con su boca abierta, lo que generó que Adrián desapareciera en su interior, aunque un par de segundos después el cetáceo lo devuelve al mar.

Tras el insólito episodio se contató que el joven kayakista que fue tragado por la ballena jorrobada no sufrió heridas ni lesiones.

El video del momento se viralizó rápidamente y fueron muchos los usuarios de las redes sociales que compararon lo ocurrido con escenas de películas.