“Cero permisos”: Desbordes descartó entregar autorizaciones a vendedores ambulantes en Santiago

14 de Febrero de 2025

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, llamó a los vendedores ambulantes a "arrendar locales, está lleno de locales desocupados".

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, descartó este viernes entregar nuevas autorizaciones para vendedores ambulantes en la comuna, al referirse a las diversas agresiones que han sufrido funcionarios de seguridad cuando sacan a estas personas de las calles.

El jefe comunal mantuvo un contacto en vivo con el matinal Mucho Gusto, de Mega, oportunidad en la que aseguró que “estamos haciendo una persecución penal de esta gente, no los vamos a soltar, vamos a exigir que haya condenas“.

Consultado sobre lo que les diría a los comerciantes ambulantes, el alcalde Mario Desbordes respondió que “se normalicen, que paguen patentes. Esa es la única salida que tienen. Permisos no van a tener“, aseguró el jefe comunal.

“Yo no les voy a dar permisos a ninguno de estos ilegales que se han tomado las calles“, recalcó a continuación la autoridad de la comuna.

Desbordes contó que “me han abordado en la calle en el Barrio Brasil y me dijeron que querían dialogar, queremos permisos, y la respuesta es que no hay permisos, ya no da abasto esto“.

Contó que “en Meiggs hay 270 comerciantes (ambulantes) autorizados. Si le doy a otros 300 lo único que hago es normalizar el tema y afecto a la persona que tiene un pequeño local comercial, que paga patente, impuestos, luz, agua“.

Aseveró que a los vendedores ambulantes “yo les diría que arrienden locales. Está lleno de locales desocupados. Usted quiere vender ropa, fruta, quiere comercializar comida, bueno, arriende un local, pida los permisos, y nosotros como municipio lo vamos a ayudar“.

El criterio de Mario Desbordes para los vendedores ambulantes

Dijo que en la Municipalidad de Santiago “establecimos una coordinación para ir agilizando los trámites. Ese es el único camino. Permisos en la vía pública no va a habar ni uno más, cero“.

Respecto de los permisos que existen en el Barrio Meiggs, Desbordes admitió que “tenemos que ordenar eso, también. Evidentemente los permisos que se han dado en los últimos años hacen que el comerciante que vende ropa me diga que cumple con sus deberes y que hay una persona afuera con un permiso precario que vender ropa similar. También tenemos que reordenar eso“.

“Establecí el criterio que al que tiene patente hoy día lo vamos a ayudar y tenemos que ver que cumpla con los metros cuadrados y el lugar en que se les autorizó, porque hemos detectado que muchos a los que se los autorizó se extendieron más allá de lo permitido o están vendiendo cosas distintas a lo autorizado“, añadió el jefe comunal.

En la ocasión, Mario Desbordes alertó que hay vendedores ambulantes que “venden ceviche en coolers que ni siquiera son de plumavit. Es una caja de cartón a las cuatro de la tarde, con 34 grados de temperatura y sin ningún permiso. Eso es un peligro gigantesco para salud de las personas“.

“Pero además muchos de estos comerciantes ambulantes son también parte del microtráfico, de la venta de cigarros, del esconder al lanza las cosas que robó“, finalizó el alcalde.