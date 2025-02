El contundente llamado de Luis Japaz a Cathy Barriga: “Hable todo lo que sabe”

17 de Febrero de 2025

El ex asesor de la ex alcaldesa de Maipú le sugirió "dejar de guardar silencio, admitir los errores y comenzar a avanzar".

El ex asesor de Cathy Barriga en la Municipalidad de Maipú, Luis Japaz, dio a conocer nuevos detalles sobre la gestión en dicha comuna y realizó un llamado a la ex autoridad, quien este lunes enfrenta una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares.

El hombre que se desempeñó como coordinador general de la Alcaldía, es considerado como la mano derecha de Cathy Barriga. Bajo este contexto, y luego de contar su verdad con respecto a los hechos, le entregó un categórico mensaje a la ex jefa comunal en el matinal de CHV, Contigo en la Mañana.

“Alcaldesa, deje de guardar silencio, deje ese derecho al lado, y hable todo lo que sabe, que le va a ir mucho mejor“, comenzó diciendo.

A lo que añadió: “Ella sabe muchas cosas, era la jefa principal del servicio, ella firmaba con la confianza de las seis firmas de sus directores… Ella ha sido en extremo leal de un equipo que se autodenunció“.

Siguiendo en esa línea, Luis Japaz manifestó que “esa defensa en bloque es innecesaria. Si en algún momento alguien me escucha, si alguien me está escuchando en (la cárcel de) San Miguel, donde ya la deben querer, que le diga que no más defensa en bloque. Usted es Barriga, de una familia bien honrada“.

“Ella debiese dejar de guardar silencio, admitir los errores y comenzar a avanzar, si no esto va a continuar”, complementó.

El llamado de Luis Japaz a Cathy Barriga en medio de la investigación que lleva adelante la Fiscalía

Tras ello, Japaz se quebró en medio del programa, y ante esto, explicó que su emoción se debe a que “a ella la quiero mucho, sin duda, empatizo con ella, es una gran madre. Tiene tres hijos. Un hijo grande, que es ingeniero, que crió sola. Y tiene dos hijos pequeños“.

“Yo no la traicioné, esto es para salvarla, decirle Cathy, habla, porque esto en bloque no funciona. Es una gran mujer”, aclaró sobre su declaración por el Caso Barriga.

“Uno no es ángel ni demonio. Sin falsa humildad, me sobraban las ofertas de trabajo (cuando estaba en la municipalidad), pero no renuncié porque sabía que algo así podía pasar y me quise quedar al lado. Ella firmaba mucho sin leer“, afirmó el ex asesor.

Para cerrar, Luis Japaz sostuvo que “ella es la responsable primera, pero no la única. La pena se extendería en más personas y la mochila se haría más liviana“.