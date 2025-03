Fiscal Cooper explica allanamiento a Karol Cariola: “Queríamos hacer esta diligencia mucho antes, la semana pasada”

4 de Marzo de 2025

El persecutor a cargo de la investigación respondió a las críticas surgidas en las últimas horas por realizar el procedimiento cuando la diputada estaba hospitalizada.

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, salió al paso de las críticas por el allanamiento que se realizó al departamento de Karol Cariola (PC), el mismo día en que se encontraba hospitalizada tras dar a luz a su hijo Borja.

La diligencia se llevó a cabo en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias, en el marco del Caso Sierra Bella.

El hecho de que el procedimiento, en el que estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), ocurriera cuando la presidenta de la Cámara de Diputados estaba en el hospital, generó críticas del mundo político, principalmente desde el oficialismo y el Gobierno.

En conversación con La Tercera, el fiscal Cooper aseguró que no sabía que Karol Cariola estaba en trabajo de parto cuando ocurrió el allanamiento. Con eso, explicó que “sin entrar en detalles de la investigación que es reservada, en medio de análisis a los celulares de imputados del caso Sierra Bella surgió una información que nos motivó a pedir al tribunal una orden para poder incautar el celular y los dispositivos electrónicos de la diputada“.

“Ese escrito se ingresó al tribunal el jueves y el viernes tuvimos el visto bueno del juzgado. Entonces, hubo un tema técnico por el cual la PDI no pudo ingresar el sábado y como se hace en todos los casos, este no es especial, se decidió monitorear el departamento de la imputada. Fue así como la policía ingresó a las 7:00 AM del lunes, recién ahí se enteraron que la diputada no estaba en su hogar y se había trasladado a un centro asistencial”, agregó.

Cooper, además, quiso dejar en claro que “aquí lo que mira el Ministerio Público no es el estado de salud de una persona, porque si fuera por eso, no podríamos perseguir ningún caso que involucre a una persona embarazada o enferma”.

Sobre por qué se realizó el procedimiento el lunes, el fiscal precisó que en esa jornada había que entregarle a los intervinientes del Caso Sierra Bella un informe de la PDI el que contenía información que daba origen a la investigación contra Cariola. Aunque no estaba dispuesto a hacerlo a los otros querellantes, sí debía hacerlo a la ex alcaldesa Irací Hassler, lo que “pondría en peligro el éxito de la diligencia dado el nexo entre ambas”.

“Acá no hay nada turbio, ni malo, ni nada. El escrito lo ingresamos por la Oficina Virtual el martes, vino el apagón, que sabemos todos los que pasó en todo Chile. Los tribunales se demoran en responder 24 horas y llegó el jueves y no pasaba nada, así que llamé al tribunal y pregunté y me dijeron que el escrito no estaba en el sistema. Fue ahí, por la premura que teníamos, que ingresé la petición de entrada y registro ese mismo día. Queda más que claro que, incluso, queríamos hacer esta diligencia mucho antes, la semana pasada”, añadió.

Por último, el fiscal a cargo del caso insistió en que en el caso de Karol Cariola con el allanamiento “no hay un trato distinto, hay un trato de igualdad ante la ley y es una investigación que está comenzando y que para avanzar y no entorpecerse era necesario hacer lo que se hizo el lunes. Asumo yo la responsabilidad de la dirección de esta investigación y le reitero: Era urgente realizar la diligencia, sino se ponía en riesgo el éxito de la investigación”.