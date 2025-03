“Con mi hijo recién nacido y aún hospitalizada”: la declaración de Karol Cariola tras allanamiento por Caso Sierra Bella

Actualizado el 3 de Marzo de 2025

La diputada emitió una declaración pública horas después del procedimiento que llevó a cabo la PDI en su casa.

Compartir

La diputada y presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), emitió una declaración pública luego del allanamiento en su domicilio, por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la investigación por el denominado Caso Sierra Bella.

Desde la Fiscalía explicaron que la diligencia fue “con el objeto de recabar diversas evidencias para el esclarecimiento de hechos que pueden revestir carácter de delitos funcionarios, como presunto tráfico de influencias, en causa iniciada de oficio y que se deriva de otra causa penal conocida como Sierra Bella”.

En él, además, se concretó “la incautación de especies electrónicas, entre ellas un notebook y un teléfono celular, y se efectuaron con total apego al debido proceso y respeto por las garantías constitucionales de las personas involucradas”.

Horas después del allanamiento, Karol Cariola declaró en un comunicado que “habiendo terminado mi trabajo de parto recientemente, con mi hijo recién nacido y aún hospitalizada, se me ha solicitado mi teléfono celular y computador, de los cuales he hecho entrega voluntariamente a través de familiares”.

“Por la naturaleza de las condiciones en que me encuentro, desconozco mayores detalles de la investigación que se está llevando y las razones que supuestamente me involucren en ella, debido a que no he sido formalizada ni formo parte de ningún proceso judicial”, agregó.

Cariola quiso destacar que “como autoridad de la República he actuado en todo momento apegada a las leyes, estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial”.