Qué significa el estado de emergencia comunal decretado por Sichel y su cruce con el ministro Elizalde

6 de Marzo de 2025

Tras anunciar la medida, el alcalde de Ñuñoa hizo un llamado al ministro Elizalde para que "habite el cargo" y le exigió herramientas extraordinarias en Seguridad.

A raíz de la balacera que dejó herido a un carabinero, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, decretó estado de emergencia comunal. Según explicó a través de redes sociales, la medida “nos permitirá tomar medidas inmediatas para prevenir y reforzar la Seguridad en Ñuñoa”.

“Necesitamos más atribuciones para la Seguridad Municipal. No podemos seguir en una discusión absurda mientras quienes nos protegen están arriesgando la vida. ¿Qué más esperan? ¿Qué más tiene que pasar?”, cuestionó el jefe comunal.

En conversación con 24 Horas, Sichel explicó que con el estado de emergencia comunal “podemos hacer compras ágiles, no tenemos que ir y comprar en largo plazo medidas que queremos tomar hoy como la dotación de herramientas de seguridad aérea”.

En ese sentido, agregó, “permite tomar todas las medidas extraordinarias necesarias para el control de la seguridad“.

Son tres las atribuciones claves que entrega el estado de emergencia comunal, según explicó el alcalde:

Salir a comprar la dotación de infraestructura en seguridad para la calle en que ocurrió esto inmediatamente.

Permite movilizar recursos extraordinarios para que efectivamente podamos tener dotación los fines de semana de cobertura.

Perseguir aquellos que cometen delitos

El cruce de Sichel con Elizalde

Tras decretar el estado de emergencia comunal, Sebastián Sichel hizo un llamado al Gobierno, porque pese a tomar esta medida, “sabemos que no es suficiente“, y emplazó directamente al nuevo ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

“Sabemos que no es suficiente, y esperamos que el nuevo ministro del Interior deje de actuar como un comentarista más de la contingencia y habite rápidamente el cargo. Los municipios necesitamos herramientas extraordinarias en Seguridad”, sostuvo el alcalde de Ñuñoa.

Consultado sobre la decisión de Sichel en un punto de prensa, Elizalde indicó que “yo entiendo que es más bien un anuncio de carácter comunicacional, o político, pero no tiene fundamento en nuestro ordenamiento jurídico“.

“Me llama la atención porque él es abogado, pero no sé a lo que se refiere jurídicamente porque eso no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Quizás quiso hacer un punto solo hay un énfasis, pero nuestro departamento jurídico no contempla esa figura”, añadió el secretario de Estado.

La respuesta de Sichel no se hizo esperar. A La Tercera afirmó que “si él cree que una medida política es poder comprar este fin de semana cámaras que permitan el control de la comuna, si él cree que es una medida política poder de alguna forma alterar el tránsito, que le venga a explicar a los ciudadanos de esa calle qué va a ser él, además de mostrar las oficinas del nuevo ministro de Seguridad”.

“Esto no son medidas políticas, ministro Elizalde, esto es serio. (…) Le faltan las patas en el barro, las patas en la calle a algunos ministros para entender el problema de seguridad“, cerró.