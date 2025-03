VIDEO – Tohá entrega detalles de agresión sufrida en Barrio Lastarria: “Me pegaron algunos golpes”

Actualizado el 8 de Marzo de 2025

"Ese grupo estaba ahí. Primero me empezó a seguir uno, luego dos, se fueron juntando. Me siguieron por varias cuadras empujándome, me tiraron agua, me gritaron cosas, me pegaron algunos golpes", agregó Carolina Tohá.

Carolina Tohá, precandidata presidencial del oficialismo, entregó detalles de la agresión sufrida a manos de un grupo de manifestantes cuando se trasladaba por el Barrio Lastarria la noche de este viernes.

En diversos registros compartidos en redes sociales, se observa a personas insultando a la ex ministra del Interior en el sector, llegando incluso a empujarla y golpearla.

Tohá se refirió a este incidente en conversación con CHV Noticias, indicando que “no creo que pretendieran nada más que agredir. No sé quiénes eran. Estaban encapuchados gran parte de ellos. Iba caminando por la calle, yo vivo por ese barrio… iba a juntarme con mis hijos”.

En esta línea, la ex secretaria de Estado reconoció que no es la primera vez que enfrenta agresiones de este tipo, pero dejó en claro que ante este tipo de episodios la respuesta no es la violencia.

“Trato de mirarlo bien, porque no es la primera vez que me pasa. Entonces cada vez que me pasa, lo que saco el limpio al final es la confirmación de lo nefasta que es la violencia en política. El daño que hace y lo importante que es ser un nítido y tajante. En descartarla siempre, sin matices, sin ambigüedades”, puntualizó.