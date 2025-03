Vecina de la mujer asesinada en Graneros revela crudos detalles: “Es todo tan macabro que no quiero imaginarlo”

Actualizado el 12 de Marzo de 2025

La testigo indicó que los asesinos ingresaron por la parte posterior de la vivienda.

Compartir

Siguen surgiendo nuevas informaciones sobre el matrimonio asesinado al interior de su hogar en Graneros, región de O’Higgins. Una vecina del sector, de manera anónima, aportó detalles acerca de lo ocurrido al interior del domicilio de la pareja.

Según la residente, la mujer involucrada habría sido atacada en su vivienda de Graneros a disparos mientras se ocultaba en un baño para llamar a Carabineros.

“Por lo que me comentó el cuidador, ella había alcanzado a llamar a Carabineros mientras él estaba en un enfrentamiento con los tipos“, dijo la testigo al programa Contigo en la Mañana. “Ellos (delincuentes) escucharon que ella estaba hablando con alguien y fue ahí cuando le dispararon, ya que la encontraron en el baño“.

“Los delincuentes entraron por atrás, por las parcelas”, agregó la residente. Generalmente, habrían explicado, los vecinos solían llamar a Carabineros en caso de observar algún auto sospechoso.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el número de disparos que se oyeron mientras ocurría el suceso. “Por la cantidad de disparos, yo creo que fue un enfrentamiento, porque fueron mucho disparos, se escuchó como una ráfaga en dos ocasiones“, explicó la vecina de la mujer residente en Graneros.

“Con todo esto que me he ido enterando trato de recrear la escena y se me ocurre que la segunda (vez) fue cuando la pillaron a ella. No sé, es todo tan macabro que no quiero ni imaginarlo“, finalizó.