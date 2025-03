Tras cuatro meses en prisión preventiva: la solicitud de Manuel Monsalve para salir de la cárcel y la fecha en que se resolverá

Actualizado el 13 de Marzo de 2025

El ex subsecretario del Interior por primera vez pidió a la justicia que se revise su caso luego de cumplir 111 días tras las rejas.

Tras 111 días tras las rejas, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por presuntos delitos de violación y abuso sexual en contra de una subalterna de 32 años, pidió por primera vez a la justicia que se revise su prisión preventiva, la cual se encuentra cumpliendo en el Anexo Capitán Yáber.

En este período de tiempo, el ex jefe de las policías y su defensa han aprovechado de analizar todos los detalles de las pruebas que ha obtenido la Fiscalía Centro Norte en su contra, con el fin de demostrar su inocencia.

Bajo este contexto, Manuel Monsalve y su defensor, Víctor Providel, decidieron solicitar que el Séptimo Juzgado de Santiago revise la medida cautelar que se encuentra cumpliendo desde el 20 de noviembre de 2024.

En este sentido, el tribunal ya respondió a la petición y agendó una audiencia para revisar la prisión preventiva de la ex autoridad de Gobierno el próximo 1 de abril a las 09:00 horas.

La estrategia de la defensa de Manuel Monsalve

Según consigna La Tercera, la defensa de Monsalve estaba a la espera de diversas diligencias que solicitó el fiscal jefe Francisco Jacir a inicios de este año, como por ejemplo la realización de una una nueva declaración de la ex jefa de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, quien es una testigo clave para sostener la hipótesis que plantearon en un comienzo.

Sumado a ello, la defensa habría solicitado que se revisen los peritajes biológicos que se han realizado en el caso, que de acuerdo a la versión del ex subsecretario, demostrarían que no hay certezas de que se concretara un acto de connotación sexual. A lo anterior, se suman las conversaciones que tuvo Monsalve con la víctima posterior al hecho, que no se consideraron cuando se decretó su prisión preventiva.