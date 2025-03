Invitado o imputado: Fiscalía aclara declaración de Boric y Cordero acusa uso del sistema penal con fines políticos

Actualizado el 14 de Marzo de 2025

El fiscal Cooper precisó que no existe una supuesta "tasación inflada" en el valor que pagaría el Estado por la residencia de Allende, apuntando que "me atrevo a decir que la tasación final por cual se va a comprar la casa, más o menos es lo que vale el inmueble".

Patricio Cooper, fiscal regional de Coquimbo a cargo de la investigación por eventuales delitos tras la fallida compra de la casa de Salvador Allende por parte del Fisco, aclaró la situación del presidente Gabriel Boric, tras conocerse que fue “invitado” a prestar declaración.

El persecutor, quien fue entrevistado por radio Duna, precisó que Boric entregará su testimonio en calidad de imputado, ya que existe una querella en su contra presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana, vinculada al Partido Republicano.

“Recordemos que esto se inicia con denuncia y querella. Se ha hablado mucho de en qué calidad va a declarar el presidente de la República. Bueno, va a declarar en calidad de imputado porque está querellado. Si la querella es nominativa, la querella se presentó por un tercero, en contra del presidente de la República. Por lo tanto, quiero despejar eso. Es imputado por resguardar su derecho como cualquier persona, porque él es la persona querellada”, declaró el fiscal Patricio Cooper.

Respecto a la “invitación” a prestar testimonio, el fiscal detalló que “hay ciertas personas revestidas de autoridad, entre las cuales está el presidente de la República, el ex presidente de la República, los senadores, diputados, los ministros, el fiscal nacional, el controlador general, los comandantes en jefe, o sea, una serie de personas que no se les puede citar durante la fase de investigación, sino que solamente por un tribunal de la garantía, pero se les hace una invitación. Y esa persona indica en la invitación fecha y hora para prestar declaración que puede no ser en dependencia del Ministerio Público, sino que en su domicilio o su lugar de trabajo”.

Junto con ello, dejó ver que no existe una supuesta “tasación inflada” en el valor que pagaría el Estado por la residencia de Salvador Allende en Providencia, apuntando que “me atrevo a decir que la tasación final por cual se va a comprar la casa, más o menos es lo que vale el inmueble. O sea, empecemos por ahí. Pero no quiero contestar más respecto a la investigación en sí”.

Subscretario Cordero acusa uso político del sistema penal

Por su parte, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, cuestionó la querella que la ONG republicana presentó en contra del presidente Gabriel Boric y que lo hará prestar declaración como imputado.

Cordero precisó que al jefe de Estado, “comparecer a prestar testimonio tantas veces lo requieren los tribunales y el Ministerio Público no le incomoda”.

“Lo que yo llama la atención es las razones por las cuales al presidente de la República se le cita. Y una de las razones es porque hay personas que están dedicadas a presentar querellas indiscriminadas contra autoridades. Y esto es muy complejo, porque es utilizar el sistema penal con propósitos de intervención política”, disparó el subsecretario del Interior.