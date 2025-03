VIDEO – Lo golpearon en la cabeza y el cuerpo: cámara grabó violenta encerrona a concejal de Estación Central

18 de Marzo de 2025

Francisco Rodríguez estaba estacionado en Avenida El Descanso cuando fue abordado por delincuentes quienes, incluso, lo golpearon.

El concejal de Estación Central, Francisco Rodríguez (REP), sufrió una encerrona mientras se movilizaba en su auto en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió cerca de la medianoche en Avenida El Descanso, momento en que fue interceptado por cuatro delincuentes que se trasladaban arriba de un furgón blanco cuando estaba estacionado en el vehículo marca BMW.

Como el concejal de Estación Central quiso resistirse a la encerrona, fue golpeado en múltiples ocasiones por los antisociales tanto en su cabeza como en la parte superior de su cuerpo.

“Estaba estacionado, me había bajado a comprar. Más o menos estuve cinco minutos estacionado, cuando se acercó este furgón por el costado, me bloquearon el paso y se bajaron cuatro tipos con armas“, declaró Rodríguez.

El concejal relató que en medio de la encerrona “forcejeamos, me bajaron del vehículo y les entregué las llaves. Me agredieron igual, tengo puntos en la cabeza, estoy golpeado por todas partes”.

Tras el hecho, efectivamente, Francisco Rodríguez llegó hasta el Hospital El Carmen de Maipú para constatar lesiones.

Horas después, el vehículo que le quitaron al concejal fue encontrado en la comuna de Cerro Navia chocado contra un auto. Carabineros apunta a que habrían perdido el control del auto, provocando la colisión en la intersección de las calles Lisboa con Mapocho Sur.